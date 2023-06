Prigozhin in esilio in Bielorussia, Putin (per ora) salvo: il 'diario' dell'insurrezione della Wagner

globalist Modifica articolo

25 Giugno 2023 - 09.38

In un brusco dietro front, il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin ha interrotto la marcia delle sue truppe su Mosca e di aver ordinato loro di lasciare Rostov.

In base a un accordo mediato dalla Bielorussia, Prigozhin ha accettato di lasciare la Russia e trasferirsi in esilio in Bielorussia. Non dovrà affrontare accuse e le truppe Wagner che hanno preso parte alla ribellione non dovranno affrontare alcuna azione penale, come riconoscimento del loro precedente servizio in Russia e nella guerra in Ucraina.

Prigozhin ha affermato di voler evitare lo spargimento di “sangue russo”. “Ora è giunto il momento in cui il sangue può essere versato”, ha detto. “Pertanto, rendendoci conto di tutta la responsabilità per il fatto che il sangue russo verrà versato da una parte, gireremo i nostri convogli e andremo nella direzione opposta ai nostri campi”.

Il leader Wagner è stato successivamente fotografato mentre lasciava il quartier generale del distretto militare meridionale (SMD) a Rostov, che le sue forze avevano occupato sabato. Le forze di Wagner hanno anche abbattuto tre elicotteri militari ed erano entrate nella regione di Lipetsk, a circa 360 km (225 miglia) a sud di Mosca, prima di essere richiamate.

L‘ufficio stampa del presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stato il primo ad annunciare che Prigozhin avrebbe fatto marcia indietro, affermando che Lukashenko aveva negoziato una riduzione dell’escalation con il capo di Wagner dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin.

Lukashenko ha detto che Putin da allora lo ha ringraziato per i suoi sforzi negoziali. Putin non ha commentato pubblicamente l’accordo di Lukashenko con Prigozhin. Era apparso in televisione sabato scorso lanciando un appello nazionale all’unità di fronte a uno sciopero ribelle che ha paragonato alla rivoluzione del 1917.

“Qualsiasi ammutinamento interno è una minaccia mortale per il nostro stato, per noi come nazione”, ha detto.

Putin ha preso un aereo da Mosca in direzione nord-ovest sabato pomeriggio. Non è chiaro dove sia andato o dove si trovi attualmente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Putin era “ovviamente molto spaventato” e “probabilmente si nascondeva”. Nel suo ultimo discorso serale, Zelenskiy ha detto: “Oggi il mondo ha visto che i capi della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Caos completo. Completa assenza di prevedibilità. E sta accadendo sul territorio russo, che è pieno di armi”.

Le agenzie di spionaggio statunitensi hanno raccolto informazioni che suggeriscono che il leader Wagner stesse pianificando di agire contro la leadership militare russa già a metà giugno, hanno riferito i media statunitensi. Il Washington Post e il New York Times che hanno affermato che i funzionari dell’intelligence statunitense avevano condotto briefing alla Casa Bianca, al Pentagono e al Campidoglio sul potenziale di disordini nella Russia dotata di armi nucleari un giorno intero prima che si svolgesse.

Gli analisti sono stati confusi dagli eventi, con la maggior parte che afferma che è troppo presto per dire se Putin cadrà, ma concorda sul fatto che è stato sostanzialmente danneggiato dall’ammutinamento. L’Institute for the Study of War ha osservato che il Cremlino ha lottato per mettere insieme una risposta coerente all’ammutinamento e che “Wagner probabilmente avrebbe potuto raggiungere la periferia di Mosca se Prigozhin avesse deciso di ordinargli di farlo”.

L‘esercito ucraino ha detto sabato che le sue forze hanno fatto progressi vicino a Bakhmut, sul fronte orientale, e più a sud. Il viceministro della difesa Hanna Maliar ha detto che è stata lanciata un’offensiva vicino a un gruppo di villaggi intorno a Bakhmut, che è stato preso dalle forze di Wagner a maggio dopo mesi di combattimenti. Oleksandr Tarnavskiy, comandante del fronte meridionale, ha detto che le forze ucraine hanno liberato un’area vicino a Krasnohorivka, a ovest del centro regionale russo di Donetsk.