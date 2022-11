Arrestata in Svezia una coppia di spie russa: ecco a cosa stavano lavorando

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 11.36

Una grande operazione della polizia ha arrestato una coppia sospettata di `attività d’intelligence illegale´ nei confronti della Svezia e di un altro Paese, non specificato. Secondo quanto riporta Sveriges Radio, la radio di servizio pubblico svedese, si tratterebbe di un uomo e di una donna intorno alla sessantina, nati in Russia ma di cittadinanza svedese.

Il portavoce dell’intelligence di Stoccolma Gabriel Wernstedt ha detto che «non può entrare in ulteriori dettagli» ma che l’indagine non sarebbe collegata con altre inchieste in corso. Secondo esperti intervistati da Sveriges Radio, l’attività della coppia potrebbe essere collegata al sorvolo di droni per raccogliere informazioni.

Questi ultimi arresti i in Svezia si aggiungono ad una serie di arresti fatti negli scorsi mesi in Norvegia nei confronti di cittadini russi accusati di spionaggio. I due paesi scandinavi hanno recentemente aumentato il loro livello di allerta a causa delle attività d’intelligence straniere.