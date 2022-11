L'assemblea della Nato ha riconosciuto la Russia di Putin come 'stato terrorista'

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 17.41

Guerra in Ucraina e conseguenze diplomatiche. L’Assemblea parlamentare dell’Nato ha riconosciuto la Russia come «stato terrorista». Ma, con un dettaglio non trascurabile, non è la Russia ad essere terrorista ma la Russia di Putin.

L’Assemblea ha sostenuto le proposte della delegazione ucraina e ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come «stato terrorista», ha riferito Yehor Cherniev, capo della delegazione permanente di Kiev.

«La risoluzione riconosce la Russia come la minaccia più diretta alla sicurezza euro-atlantica», ha affermato Tomas Valasek, membro della delegazione slovacca che ha presentato la risoluzione. Il documento include anche richieste ucraine per aumentare l’assistenza militare, sviluppare misure specifiche per quanto riguarda l’adesione di Kiev alla Nato e creare un meccanismo per riscuotere risarcimenti dalla Russia per i danni causati dalla sua aggressione, secondo il diplomatico ucraino”