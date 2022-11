Missili russi in Polonia, i paesi europei prendono tempo: "Monitoriamo la situazione"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 22.30

Il presidente francese Emmanuel Macron ha “contattato le autorità polacche” in seguito alla notizia di due missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco e “si sta tenendo aggiornato sulla situazione”. Lo ha indicato l’Eliseo.

Sta “esplorando la possibilità di un confronto domani mattina a livello di leader”, “vista la presenza di tutti i nostri principali partner europei e dei nostri principali partner alleati al G20”, riuniti al vertice di Bali in Indonesia, dove si trova anche lo stesso Macron, ha aggiunto la presidenza francese. Anche l’Italia prende tempo.

Rutte, importante stabilire accaduto, monitoriamo situazione

«Notizie gravi di attacchi missilistici e di vittime in Polonia. Siamo in stretto contatto con la Polonia e con gli altri partner della Nato. Ora è importante stabilire cosa sia successo esattamente. Stiamo monitorando attentamente la situazione». Lo scrive in un tweet il premier olandese Mark Rutte.

Missili russi in Polonia, Germania: monitoriamo notizie

La Germania ha fatto sapere di monitorare le notizie sulla caduta di missili russi in Polonia, aggiungendo di essere in contatto con la Polonia e altri membri della Nato. Su Twitter, il ministro degli Esteri di Berlino, Annalena Baerbock, ha scritto che i suoi “pensieri sono con la Polonia, nostro stretto alleato e vicino”.