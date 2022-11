globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 23.17

Guerra in Ucraina, ore di tensione: Varsavia ha messo alcune unità militari in allerta dopo la notizia non confermata della caduta di missili russi nel territorio nazionale.

Lo ha riferito il portavoce Piotr Muller dopo la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale

Il presidente polacco Andrzej Duda ha deciso di convocare un altro Consiglio di sicurezza nazionale alle 12. Lo rende noto la presidenza polacca su Twitter.