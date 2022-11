Ucraina, le minacce di Medvedev: "La Russia non ha utilizzato tutto il suo arsenale di distruzione..."

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 16.57

Medvedev l’idiota guerrafondaio che da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina sparge solo odio e minacce.

«Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzione» in Ucraina. «Questo non solo per la nostra gentilezza umana», ma «tutto ha il suo tempo».

Lo scrive l’ex presidente russo Dmitri Medvedev in un post su Telegram.

«Ricordiamo – ha aggiunto alludendo al ritiro da Kherson – che noi stiamo cercando di salvare il più possibile le vite dei nostri militari e civili mentre i nostri nemici no. E qui sta la nostra grande differenza morale con loro». (