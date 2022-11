Allerta terrorismo su volo Emirates che stava sorvolando la Sardegna: ecco cosa è accaduto

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 12.17

Preroll

Lo scrive il sito Kathimerini, precisando che sono stati allertati agenti di polizia, compresa l’unità antiterrorismo, così come la sicurezza dell’aeroporto. A seguito dell’allerta il volo per Dubai è stato bloccato e sia l’aereo sia i suoi passeggeri sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Non è stato identificato nulla di sospetto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al volo EK209 per New York è invece stato ordinato di tornare ad Atene per sottoporsi ai controlli di sicurezza poiché era già partito e stava sorvolando l’Italia quando è arrivata l’allerta. All’aereo – spiega il sito – è stato ordinato di volare esclusivamente sul mare ed è stato scortato da due caccia F-16 della Hellenic Air Force.

Middle placement Mobile

La segnalazione relativa al Boeing 777 della Emirates diretto a New York, secondo quanto si apprende, è arrivata alle autorità italiane dai colleghi greci che avevano segnalato la presenza a bordo di un possibile sospetto. In quel momento il volo si trovava sulla Sardegna. L’Italia ha segnalato l’allerta alla Francia che ha chiuso lo spazio aereo e così il volo Emirates, dopo aver effettuato alcuni giri sul nord della Sardegna, ha invertito la rotta. Per tutto il tempo che è rimasto nello spazio aereo italiano, il velivolo è stato monitorato e i piloti non hanno chiesto alle autorità italiane di poter atterrare.