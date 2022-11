Ucraina: Casa Bianca e Cremlino hanno una linea aperta per evitare una catastrofe nucleare

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 14.39

Guerra nucleare? No: il Consigliere americano per la Sicurezza nazionale Mike Sullivan ha dichiarato che la Casa Bianca mantiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per evitare una catastrofe nucleare.

«Lo abbiamo fatto quando è stato necessario per chiarire possibili malintesi e cercare di ridurre il rischio e la possibilità di una catastrofe come il potenziale uso di armi nucleari», ha detto ieri sera Sullivan all’Economic club di New York, secondo quanto riferisce il Guardian.

Ieri il Wall Street Journal ha riferito di contatti di Sullivan con due stretti collaboratori del presidente russo Vladimir Putin: il consigliere Yuri Ushakov e il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev.