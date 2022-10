Israele rassicura Putin: niente armi all'Ucraina. Il ricatto funziona

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 18.04

Preroll

Così Israele ha voltato le spalle all’Ucraina. Il cinismo oltre la realpolitik. A darne conto è un editoriale di Haaretz.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Negli otto mesi successivi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Israele è rimasto neutrale e ha rifiutato di allinearsi agli Stati Uniti e ai suoi alleati del blocco occidentale, che hanno sempre sostenuto Kiev e si sono opposti all’aggressivo governante russo, Vladimir Putin. Israele si è astenuto dall’imporre sanzioni a Mosca, ha continuato a operare voli regolari verso la Russia e ha ignorato le richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fornire al suo esercito sistemi di difesa israeliani.

Middle placement Mobile



Il precedente primo ministro, Naftali Bennett, ha persino incontrato Putin all’inizio della guerra e si è offerto di mediare un cessate il fuoco. Il suo successore, Yair Lapid, si è espresso gentilmente contro l’aggressione della Russia, ma ha mantenuto la stessa politica, con il sostegno del Ministro della Difesa Benny Gantz, che mercoledì ha annunciato che “non forniremo armi all’Ucraina; ci siamo offerti di sviluppare un sistema di allarme per l’Ucraina”.

Dynamic 1

Il leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu, che si vanta dei suoi legami con Putin, sostiene allo stesso modo di rimanere in disparte. Questa posizione israeliana è stata spiegata con il timore che le forze russe in Siria interferiscano con gli attacchi aerei israeliani e con il pericolo per gli ebrei che vivono sotto Putin. Ma i recenti sviluppi della guerra richiedono un ripensamento. I russi, dopo aver subito sconfitte al fronte, hanno lanciato una campagna di attacchi missilistici e con droni su Kiev e altre città nelle retrovie ucraine, uccidendo molti civili e interrompendo gravemente la fornitura di energia elettrica. L’Iran è corso in aiuto di Putin e sta fornendo al suo esercito droni d’attacco e, a quanto pare, anche missili balistici. Kiev ha annunciato che chiederà ufficialmente a Israele di fornire sistemi di difesa contro droni e missili terra-superficie, probabilmente il sistema Barak. Prima ancora che la richiesta fosse presentata e discussa, la Russia ha avvertito che la fornitura di armi all’Ucraina da parte di Israele avrebbe “distrutto” le relazioni bilaterali.



L’Ucraina è la parte che ha ragione. È stata attaccata dalla Russia, il suo territorio è stato occupato e annesso e sono state scoperte prove di gravi crimini di guerra perpetrati dai russi. Considerazioni morali obbligano Israele ad accogliere la richiesta di Zelensky e a fornire al suo esercito sistemi difensivi che salvino i civili ucraini da attacchi indiscriminati. Le minacce di Putin, anche se lui stesso beneficia di una fornitura di armi iraniane, non possono offuscare questa scelta morale. Ma Israele non dovrebbe intervenire da solo in guerre lontane, come ha fatto in passato, quando ha aiutato regimi benpensanti – ad esempio, fornendo jet da combattimento alla giunta argentina durante la guerra delle Falkland del 1982, allo Sri Lanka per aiutarlo a sconfiggere i Tamil o all’attuale governo del Myanmar. Un Paese che si dipinge come parte dell’Occidente e che aspira a entrare nella Nato e a stringere un’alleanza difensiva con gli Stati Uniti – conclude l’editoriale – deve agire in stretta collaborazione con i suoi alleati e posizionarsi fermamente come parte di un fronte unificato per fermare l’aggressione della Russia, proprio come si aspetta che Washington, Bruxelles, Londra e Berlino lo sostengano di fronte alle sue sfide di sicurezza in Medio Oriente”.

Dynamic 2

“Voglio mettere in chiaro il fatto che non stiamo vendendo armi all’Ucraina”. A dichiararlo nei giorni scorsi è stato il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz parlando con l’emittente radiofonica Kol Chai. “Finora sono stati inviati solo aiuti medici e umanitari e le cose andranno avanti così. Sono il ministro della Difesa e sono responsabile delle esportazioni di armi israeliane”, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva preannunciato la richiesta di sistemi di difesa aerea alle autorità israeliane per difendere il Paese contro gli attacchi russi. “Se la politica di Israele è veramente quella di contrastare in modo consistente le azioni distruttive dell’Iran, allora è tempo che Israele si schieri a fianco dell’Ucraina”, aveva detto, alludendo all’uso di droni kamikaze iraniani nel Paese.

Il ricatto dello zar

Dynamic 3

Di grande interesse è la ricostruzione fatta da Yaniv Kubovich sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “L’establishment della difesa – scrive Kubovich – si oppone a qualsiasi trasferimento di sistemi d’arma all’Ucraina, anche a scopo difensivo.



L’Ucraina ha chiesto a Israele di fornire sistemi di difesa aerea per aiutarla a far fronte ai droni iraniani che la Russia sta impiegando nei combattimenti. All’inizio di questa settimana, il Ministro degli Affari della Diaspora Nachman Shai ha sostenuto che Israele dovrebbe fornire tali sistemi, spingendo il Ministro della Difesa Benny Gantz a rilasciare una dichiarazione inequivocabile in cui afferma che Israele non lo farà. La posizione di Gantz gode di un ampio sostegno nell’establishment della difesa. Secondo i funzionari della Difesa, l’argomentazione secondo cui i sistemi difensivi non sono equivalenti a quelli offensivi rischia di ritorcersi contro Israele, perché potrebbe indurre i russi ad adottare la stessa logica in Medio Oriente e iniziare a fornire i propri sistemi avanzati di difesa aerea, come l’S-300 e l’S-400, a Iran e Siria. Mosca potrebbe sostenere che questi sistemi hanno il solo scopo di proteggere altri Paesi del Medio Oriente dagli attacchi aerei israeliani.

Dynamic 4

Il controllo incontrastato delle forze aeree israeliane sullo spazio aereo della regione è considerato dai funzionari della Difesa una risorsa strategica. Di conseguenza, hanno dichiarato ad Haaretz, qualsiasi cosa possa minare la superiorità aerea di Israele sarebbe un colpo strategico per le Forze di Difesa israeliane. I funzionari della difesa temono anche che i sistemi di difesa aerea forniti all’Ucraina possano colpire gli aerei russi e uccidere gli equipaggi russi. L’Idf, e in particolare l’aeronautica militare, ha un ricordo vivido dell’abbattimento di un aereo spia russo da parte di un sistema di difesa aerea siriano nel settembre 2018, che ha ucciso 15 soldati russi a bordo. I russi sapevano che i missili fatali erano stati lanciati dalla Siria, ma il presidente russo Vladimir Putin ha comunque dato la colpa a Israele. Ciò era conveniente per i suoi obiettivi politici e diplomatici nella regione, quindi ha sostenuto che i siriani hanno lanciato i loro missili in risposta a un attacco aereo israeliano, rendendo Israele il vero colpevole. I funzionari della Difesa temono che la fornitura di sistemi di difesa aerea israeliani all’Ucraina possa provocare incidenti simili, portando Putin a rivolgere nuovamente la sua ira contro Israele.

In una riunione convocata da Gantz con altri funzionari della difesa, i partecipanti hanno convenuto che Israele avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione chiara che mettesse fine a qualsiasi discorso sulla fornitura di tali sistemi all’Ucraina, prima che gli americani e gli europei potessero sostenere pubblicamente la richiesta dell’Ucraina. Ecco perché Gantz ha rilasciato la sua dichiarazione mercoledì. Per ora, hanno detto i funzionari della difesa, Washington comprende la situazione delicata in cui si trova Israele e non sta facendo pressioni per fornire aiuti militari all’Ucraina. Ma temono che la pressione mediatica e internazionale possa cambiare la posizione degli americani.



I funzionari della Difesa hanno anche detto che il sistema antimissile Iron Dome è strategicamente importante per Israele, quindi non esiste uno scenario in cui Israele darebbe tali sistemi all’Ucraina a spese della propria difesa aerea. Proprio quest’anno, Israele ha ricevuto un pacchetto di aiuti speciali dagli Stati Uniti per l’acquisto di altri intercettori Iron Dome e ha anche approvato un finanziamento aggiuntivo a questo scopo, perché aveva bisogno di questi missili per il proprio uso.

Dynamic 5



Inoltre, secondo i funzionari della difesa, Iron Dome non è adatto alle esigenze dell’Ucraina. Ciò è dovuto sia al vasto territorio del Paese – Iron Dome è progettato per intercettazioni a corto raggio – sia al fatto che lo spazio aereo ucraino, a differenza di quello israeliano, è controllato dal nemico. Ciò significa che la Russia potrebbe facilmente colpire i convogli che trasportano i missili intercettori dove sono necessari. Almeno per ora, secondo i funzionari della difesa, gli aiuti israeliani all’Ucraina dovrebbero essere limitati ai sistemi in grado di avvisare i civili dell’imminente attacco aereo, dando loro il tempo di raggiungere i rifugi antiaerei. Israele è leader in questo campo a causa della sua situazione di sicurezza, e i suoi sistemi possono dividere un determinato territorio in segmenti molto piccoli in modo che l’avviso raggiunga solo le persone nell’area che potrebbe essere colpita, lasciando le persone al di fuori di tale area libere di continuare la loro vita quotidiana. La Difesa – conclude l’autore – sta attualmente valutando la possibilità di dotare l’Ucraina di tali sistemi”.

Di altrettanto interesse sono le considerazioni dell’’esperto e consulente per la sicurezza di origini israeliane, Lion Udler.

In un messaggio sul suo profilo Telegram, Udler ricorda che Israele e Russia “condividono di fatto un confine in Siria che entrambi vogliono mantenere calmo e in pace”, inoltre, secondo l’esperto, Israele opera in territorio siriano contro l’Iran e le sue milizie, “in coordinamento tecnico militare con la Russia per evitare incidenti”. Il consulente per la sicurezza nota anche un altro fattore che impedisce a Israele di fornire i propri sistemi di difesa antimissile: la segretezza. Infatti, come nota Udler, “i sistemi di difesa aerea israeliani sono prodotti con componenti hi-tech che solo Israele produce e sono classificati altamente segreti”. Secondo l’esperto, “i sistemi più avanzati non vengono venduti a nessuno” proprio per la ragione della segretezza. Udler ricorda che anche le due batterie di difesa aerea del tipo Iron Dome, vendute agli Stati Uniti – principale alleato dello Stato ebraico e principale finanziatore del suo programma di difesa missilistica – “non sono di ultimissima generazione”, come quelli a disposizione delle Forze di difesa israeliane (Idf). Un altro fattore riguarda le garanzie di sicurezza per Israele in caso di una reazione da parte della Russia. Israele non è un membro della Nato e, come osserva Udler, “in caso di conflitto non c’è alcuna garanzia” che avrà un aiuto. Inoltre, in caso di fornitura di sistemi avanzati all’Ucraina, anche la Russia potrebbe fornire sistemi antimissili all’Iran e anche alla Siria. L’Iran ha già in dotazione il sistema missilistico di difesa aerea S-300, le cui consegne da parte della Russia sono state completate nel novembre del 2016 alla luce di un accordo da 800 milioni di dollari firmato tra i due Paesi nel 2007. Per quanto riguarda la Siria, a seguito del coinvolgimento della Russia nella guerra civile al fianco del presidente Bashar al Assad, Damasco ha ottenuto nel 2018 alcune batterie di S-300, suscitando forti preoccupazioni in Israele, che nel 2013 era riuscito a convincere il governo russo a non consegnare batterie altamente avanzate al governo di Damasco. Mosca ha anche schierato nel 2015 in Siria il sistema difesa antimissile tecnologicamente avanzato S-400 per proteggere i suoi principali centri militari in Siria: la base aerea di Hmeimim, nella provincia di Latakia, e la base navale di Tartus”.

Tradotto in geopolitica: Putin può manovrare Assad, e attraverso l’Iran, Hezbollah libanese, infiammando la frontiera nord dello Stato ebraico. Kiev è lontana, Damasco vicina, per non dire del Golan e del sud Libano. E l’1 novembre in Israele si vota.