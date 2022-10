Mosca avverte la Ue: "Se addestrate i militari ucraini diventate parte del conflitto"

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 18.14

L’invasione della Russia prosegue, Putin dopo referendum farsa non riconosciuto da nessuno se non da qualche pupazzo prezzolato ha annesso quattro aree dell’Ucraina alla Federazione russa ma in compenso si offende se qualcuno si oppone a questa violazione del diritto internazionale.

La creazione di una missione di addestramento militare per l’Ucraina da parte dell’Ue attribuisce di fatto all’Ue un ruolo come parte in causa nel conflitto, avverte il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass.

Ieri l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell in un post sul suo blog aveva scritto: «Al prossimo Consiglio Affari Esteri del 17 ottobre, spero che potremo lanciare formalmente la nostra missione di addestramento per le forze armate ucraine. Allo stesso tempo, restiamo pronti a perseguire una soluzione diplomatica, qualora le circostanze tornino a consentirlo in modo significativo».