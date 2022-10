Nord Stream 2, la guardia costiera svedese: "La falla del gasdotto si è allargata"

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 17.07

Situazione complicata. Una delle falle nel gasdotto Nord Stream 2 si è allargata e ora ha raggiunto i 30 metri di diametro. E’ quanto afferma la Guardia costiera svedese, citata dalla Cnn.

In seguito ad un sorvolo dell’area, la guardia costiera svedese ha rilevato che la fuoriuscita di gas dal Nord Stream 1 non più è visibile e potrebbe essere cessata. Invece «la falla più piccola, quella sul Nord Stream 2 è leggermente più grande di ieri» e misura 30 metri di diametro, si legge in un comunicato. Di conseguenza la Guardia costiera manterrà «misure di emergenza» per un periodo più lungo rispetto al previsto.

In precedenza, la compagnia di stato russa fornitrice di gas Gazprom aveva annunciato che le fuoriuscite erano cessate in entrambi i gasdotti, ma che stava lavorando per «ridurre la pressione nella linea B del gasdotto nord Stream 2». Non è chiaro se l’allargamento della falla sia dovuto alla pressione nella linea B.