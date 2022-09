Dal blitzkrieg alla disfatta: i sette mesi che hanno fatto della Russia di Putin uno Stato paria

Umberto De Giovannangeli

17 Settembre 2022 - 13.24

Preroll

Dal blitzkrieg alla disfatta. Sette mesi dopo l’inizio della guerra, le armate dello zar Putin sono in rotta e sul piano internazionale la Russia è sempre più uno Stato paria. Il che, tra l’altro, rappresenta anche la rivincita postuma di Barack Obama.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La rivincita di Obama

Middle placement Mobile

A darne conto è il più autorevole analista israeliano di geopolitica, inviato di guerra e firma storica di Haaretz: Alon Pinkas.

Dynamic 1

Scrive Pinkas: “Nel marzo 2014, pochi giorni dopo l’invasione russa della Crimea, Barack Obama disse che la Russia non era altro che “una potenza regionale” le cui azioni in Ucraina (allora) riflettevano “debolezza piuttosto che forza”. Il Presidente degli Stati Uniti fu criticato per aver ignorato la minaccia delle formidabili forze armate russe e per non aver elaborato una politica di contrasto alla Russia. Ma Obama aveva ragione. Nell’aprile di quell’anno, il senatore John McCain disse in una trasmissione televisiva a tarda notte che “la Russia è una stazione di servizio mascherata da Paese”, frase poi abbellita in “una stazione di servizio con armi nucleari”. McCain, che sarebbe morto nel 2018, aveva ragione. Otto anni dopo, l’uomo che ha dato ragione sia a Obama che a McCain è, ironia della sorte, Vladimir Putin. Se molti in Occidente pensavano che i due stessero esagerando e che la Russia fosse molto più forte, con un esercito modernizzato e sofisticato e con Putin genio strategico e mago politico, la debacle strategica dell’invasione dell’Ucraina ha smentito quelle battute del 2014.

In sette mesi, il consenso della Russia è passato da “Kyiv sarà conquistata entro 72 ore” e “un governo fantoccio russo sarà installato in Ucraina in pochi giorni” a “la Russia è sull’orlo di una sconfitta devastante” .In sette mesi, la Russia è passata dalle manie di grandezza di “lanciare un altro impero zarista” e “ripristinare l’egemonia dell’Unione Sovietica” a essere una potenza enorme ma, sì, di secondo piano. I russi orgogliosi e patriottici devono ringraziare un uomo per questa impresa: Vladimir Putin e la cleptrocrazia in cui ha trasformato la Russia.

Gli straordinari successi militari ucraini dell’ultima settimana hanno stravolto le analisi convenzionali. Le nuove analisi possono rasentare l’iperbole, descrivendo i successi di Kiev come “un punto di inflessione” e “la svolta”, con alcuni che si spingono a prevedere una vittoria totale dell’Ucraina.

L’ultima edizione dell’Economist proclama cerimoniosamente in copertina: “Getting the Job Done”, proprio sopra un consiglio degno di click: “Come l’Ucraina può vincere”. Altre analisi sono coperte di avvertenze e qualifiche, ma mascherano solo in minima parte il pensiero velleitario di cui sono fatte.

Dynamic 2



Tutto questo, in qualche modo, non coglie il punto. L’Ucraina ha già vinto. L’Ucraina è passata da una difesa tenace a successi tattici locali a successi su scala teatrale. Nonostante le prestazioni abissali delle forze armate russe, questo non dovrebbe essere sminuito. Anche se i russi non possono essere cacciati completamente dal Donbas – Donetsk e Luhansk – e dalla penisola di Crimea, a livello strategico la Russia è già stata sconfitta, clamorosamente. I presupposti strategici errati di Putin hanno posto le basi per il fallimento: in primo luogo, l’ipotesi russa che l’Ucraina si sarebbe arresa senza colpo ferire.

In secondo luogo, il totale e profondo fraintendimento della determinazione di Joe Biden. Ecco cosa succede quando ci si abitua a un ignorante facilmente manipolabile come Donald Trump. In terzo luogo, pensare di poter intimidire la Nato e di ritrovarsi con una Nato unita, orientata alla missione e infine allargata con Finlandia e Svezia. Quarto, l’avventata percezione che le sanzioni occidentali non saranno così pesanti o che l’economia russa, con le sue riserve, possa resistere alle pressioni finanziarie. Inequivocabilmente non è così.

Dynamic 3



Quinto, l’ipotesi che l’Europa occidentale non possa sopravvivere in una guerra di logoramento senza il petrolio e il gas russo. Può farlo. Per un inverno può farlo, anche se in modo scomodo. In sesto luogo, l’ipotesi che la Russia non sarà isolata e che la coalizione guidata dagli Stati Uniti si incrinerà a causa di interessi contrastanti. Grazie alla Cina e a pochi altri Paesi, la Russia ha trovato il modo di vendere petrolio nonostante le sanzioni, ma per il resto è diventata uno Stato paria.



Ad aprile, due mesi dopo l’invasione, la Russia sembrava aver fatto i necessari aggiustamenti e ridefinito gli obiettivi della guerra. Non si trattava più di occupare Kiev e sottomettere l’Ucraina, ma di annettere il Donbas e creare un corridoio terrestre lungo il Mar Nero, dal Mar d’Azov a est fino a Odesa a ovest, strangolando nel frattempo l’economia ucraina basata sulle esportazioni.

Dynamic 4



La Russia si è accontentata di una guerra di logoramento, tenendo i 3.400 chilometri quadrati (1.310) nell’Ucraina orientale e sul Mar Nero che aveva occupato nelle fasi iniziali. Neanche questo è durato a lungo, grazie alle desolanti carenze dell’esercito russo in termini di pianificazione, coordinamento ed esecuzione.

Il fallimento dell’intelligence è stato altrettanto grave. Aspettandosi incursioni ucraine nella zona di Kherson, a sud, la Russia è stata sorpresa in agosto e settembre da una grande offensiva ucraina nel nord-est, vicino a Kharkiv. Questa offensiva ha ripreso quasi tutto il territorio russo sequestrato all’inizio, forse di più. Una volta sfondata la prima linea di difesa russa, l’intelligence ucraina, americana e britannica si è resa conto che non c’erano seconde e terze linee, ma solo batterie di artiglieria, alcune delle quali distrutte dall’M142 Himars, il sistema di artiglieria a razzo ad alta mobilità recentemente fornito dagli americani. La ritirata dall’Ucraina nord-orientale espone una Russia vulnerabile nel sud e nel Donbas orientale. Queste due regioni erano gli obiettivi chiaramente definiti di Putin, quindi ora abbiamo le analisi drammatiche di una possibile sconfitta totale della Russia. Anche se gli obiettivi strategici della Russia si sono rivelati un monumentale fallimento, il termine “sconfitta militare” deve essere chiarito. All’inizio, due cose sembravano essere unanimi. Primo: l’Ucraina non può vincere la guerra. L’equilibrio militare era in larga misura a suo sfavore, anche se i segni dell’inettitudine russa erano visibili già a marzo.



In secondo luogo, anche se la Russia non può vincere la guerra in modo decisivo, è inconcepibile che perda. Lo scenario peggiore è quello di un lungo stallo. Entrambe le ipotesi sono in fase di revisione. “La vittoria dell’Ucraina non è ancora certa, ma si intravede un percorso”, scrive l’Economist. Nel frattempo, Gideon Rachman del Financial Times ha chiesto al decano degli studi strategici britannici, lo storico militare Lawrence Freedman, se il successo degli ucraini possa indicare una fine imminente della guerra. La risposta è stata: Sì, assolutamente.

Dynamic 5



Ci sono molti indicatori della sconfitta militare de facto della Russia: risorse esaurite, morale basso, dissenso (sia nell’esercito che segni di dissenso politico a Mosca), processo decisionale al di sotto della media da parte del comando militare, mancanza di un’efficace potenza aerea, munizioni di precisione poco efficienti e un dispiegamento di forze scarso sul terreno. Nel complesso, l’intera costellazione di unità speciali, fanteria, corazzati, artiglieria, droni, elicotteri d’attacco e guerra cibernetica è malfunzionante.



Vent’anni di infatuazione occidentale per il presunto brillante concetto russo di guerra ibrida hanno dovuto essere rivisti. Questo non perché alla Russia manchino la tecnologia o i pensatori militari, ma per un fatto molto più rudimentale: le cleptocrazie corrotte debilitano ogni organizzazione e processo. L’esercito non fa eccezione. Quindi cosa succederà? Nonostante gli impressionanti risultati ottenuti dall’Ucraina, è irresponsabilmente prematuro indovinare dove andrà la guerra. Putin potrebbe cercare una situazione di stallo prima di un cessate-il- fuoco e sperare di negoziare. Ma questo equivarrebbe ad ammettere la sconfitta.



Può intensificare l’uso di missili a lungo raggio e del potere aereo, anche se la loro efficacia è dubbia. Non cambierebbe la traiettoria della guerra e si alienerebbe ulteriormente il mondo, forse anche la Cina. Avendo un disperato bisogno di una narrativa vincente – dato che anche il suo potere sta diventando un problema – potrebbe optare per l’uso di armi nucleari tattiche. Ma contro chi e cosa? Le forze ucraine non si sono raggruppate, il che lascia le città dell’Ucraina. L’uso di armi nucleari costerebbe caro alla Russia, né è scontato che l’esercito russo obbedisca a un tale ordine.



Supponendo che nessuna di queste opzioni sia attraente, Putin potrebbe scegliere di assorbire le battute d’arresto, riorganizzare l’esercito e aspettare, sperando di privare l’Ucraina di ulteriori successi.

A Washington e nelle capitali europee la domanda “cosa farà Putin” suscita preoccupazione e perplessità. Non c’è dubbio che la guerra avrà implicazioni di vasta portata per la Russia. Consoliderà il suo status di seconda categoria, indebolirà Putin internamente, assicurerà che Pechino sia il partner principale dell’asse ed eroderà il peso diplomatico russo in Europa, con un potenziale sconfinamento dell’influenza russa nel Caucaso. Se questo è chiaro a Putin, la sua imprevedibilità nel breve termine aumenta.



Nelle settimane successive questo porterà invariabilmente a un dibattito tra due opzioni politiche concorrenti in Occidente. Una dice: Non lasciarsi tentare da ulteriori guadagni militari ucraini; offrire invece a Putin un “ponte d’oro” alla Sun Tzu. La Russia è stata indebolita a sufficienza; è ora di raccoglierne i frutti.



L’altro dice: Armare l’Ucraina ora, qualitativamente e quantitativamente. Putin è il centro della rete quasi-fascista e autoritaria del mondo. L’intelligence statunitense ha stimato questa settimana che la Russia ha investito 300 milioni di dollari per sabotare partiti politici ed elezioni in “almeno due dozzine” di Paesi. Questa è un’opportunità unica per distruggere il putinismo e cogliere l’attimo. Un Putin che si lascia andare a negoziati è un Putin che rifarà tutto questo tra cinque anni.



La Russia non è mai stata così grande, avanzata e formidabile come si percepisce, ma non è mai stata così debole, decrepita e insignificante come la descrivono alcuni dei suoi detrattori e nemici. Questo si estende per secoli e riguarda l’abolizione della servitù della gleba nel 1861 (ironia della sorte, lo stesso anno in cui è iniziata la guerra civile americana), la rivoluzione