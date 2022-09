Kadyrov, lo scherano ceceno di Putin: "Vorrei la legge marziale in Russia"

globalist

14 Settembre 2022 - 18.08

Un dittatore omofobo che ora sogna una Federazione Russa perfino peggiore di quella di Putin.

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov vorrebbe la «legge marziale in Russia» e si detto pronto a usare «qualsiasi arma» contro l’Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.

«Se fosse la mia volontà, dichiarerei la legge marziale in tutto il paese e userei qualsiasi arma, perché oggi siamo in guerra con l’intero blocco Nato. Questa è la mia opinione personale. Lo dico non da capo della repubblica, ma come cittadino, patriota e volontario, per aiutare i nostri ragazzi. Ma nessuno deve sentirsi obbligato e non c’è stato un ordine di questo genere. Io stesso mi sono offerto volontario per aiutare e sto cercando di farlo nel modo più efficiente possibile», ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram.