Ucraina, il capo della Cia: "La Russia pagherà un prezzo pesante a lungo"

8 Settembre 2022 - 23.38

Guerra in Ucraina, non sarà una passeggiata. Per l’Occidente ma nemmeno per la Russia. La Russia «pagherà un prezzo molto pesante» per «un lungo periodo di tempo» a causa della guerra in Ucraina.

Lo ha detto il direttore della Cia, Bill Burns, intervenendo ad una conferenza sulla cybersecurity a Washington. Per Burns, la guerra «di Putin», riporta la Cnn, «finora è stata nient’altro che un fallimento».

Secondo il direttore della Cia, «non solo sono stare rese evidenti le debolezze dell’apparato militare russo, ma ci sarà un danno a lungo termine per l’economia russa e per generazioni di russi».