Ucraina, gli 007 di Londra: "Inutilizzabili due ponti sul Dnipro importanti per i rifornimenti russi"

13 Agosto 2022 - 12.51

I due ponti sul fiume Dnipro, fondamentali per i rifornimenti russi, sarebbero stati attaccati e resi inutilizzabili per mano di attacchi ucraini. Lo afferma il consueto bollettino dell’intelligence britannica. «I due principali ponti stradali di accesso alla sacca del territorio occupato dai russi sulla riva occidentale del fiume Dnipro nell’oblast di Kherson – si legge – sono ora probabilmente fuori uso per l’obiettivo di un sostanziale rifornimento militare».

«Il 10 agosto 2022, dei lanci di precisione ucraini hanno probabilmente reso la strada che attraversa il fiume Dnipro a Nova Kakhova inutilizzabile per i veicoli militari pesanti. Negli ultimi giorni – prosegue il bollettino – la Russia è riuscita soltanto a realizzare riparazioni superficiali al ponte stradale Antonivsky che sembra rimanere strutturalmente minato».

«La settimana scorsa, anche il principale ponte ferroviario vicino Kherson è stato danneggiato. Dalla fine di luglio 2022, la Russia ha usato un pontone galleggiante ferroviario vicino al ponte della ferrovia come principale via di rifornimento. Anche se i russi riusciranno ad effettuare significative riparazioni ai ponti, questi rimarranno un cruciale punto di vulnerabilità. Il rifornimento terrestre per migliaia di truppe russe sulla riva destra dipende certamente da soli due ponti galleggianti. Con una linea di rifornimento limitata, la quantità di scorte che i russi saranno riusciti a riunire sulla riva destra sarà un fattore chiave nella resistenza delle loro forze militari», puntualizza il bollettino.