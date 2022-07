Ucraina, Putin usa i mercenari (nazisti) del gruppo Wagner per occupare la centrale elettrica di Vuhledar

globalist

26 Luglio 2022 - 16.51

Un gruppo famigerato e pericoloso con un cuore nazista. Ma i metodi del ‘denazificatore’ Vladimir Putin sono noti a tutti coloro i quali non vogliono chiudere gli occhi.

L’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, ha riferito che Mosca sta usando mercenari del gruppo Wagner per occupare la centrale elettrica di Vuhledar, alla periferia settentrionale del villaggio di Novoluhanske, nella regione orientale di Donetsk.

Ma le forze russe hanno fatto «progressi limitati», secondo lo stato maggiore ucraino. L’obiettivo principale della Russia per il momento è catturare Bakhmut, di cui l’esercito russo ha bisogno per spingere la sua offensiva sulle principali roccaforti ucraine nel Donetsk, cioè le città di Sloviansk e Kramatorsk.

«Le forze russe hanno fatto progressi marginali a sud di Bakhmut, ma è improbabile che siano in grado di sfruttare efficacemente questi progressi per prendere il pieno controllo della stessa Bakhmut», ha affermato l’Institute for the Study of War.