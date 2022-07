Putin il guerrafondaio firma una legge liberticida modello lavori forzati per sostenere la guerra

globalist

14 Luglio 2022 - 23.56

Il guerrafondaio imperialista che è sostenuto da mandrie di prezzolati e branchi di idioti che applaudono alle spese militari record della Russia che ha grossi problemi economici e grosse diseguaglianze mentre danno dei guerrafondai all’Ucraina che si difende da un’invasione.

l presidente russo Vladimir Putin ha firmato una nuova legge che prevede che il governo possa adottare «misure speciali nella sfera economica» per sostenere le operazioni militari all’estero: lo riferisce la testata indipendente Meduza citando a sua volta l’agenzia Ria Novosti e precisando che il documento – presentato nel pieno della sanguinosa invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe – prevede il divieto da parte delle persone giuridiche di rifiutare contratti pubblici nell’ambito degli appalti pubblici o nel settore della difesa.

Inoltre, il progetto prevede che il governo russo possa stabilire una speciale «regolamentazione legale dei rapporti di lavoro nelle singole organizzazioni» per quanto riguarda gli straordinari, il lavoro notturno, il lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. In pratica non ci si potrà rifiutare di fare straordinari, di lavorare di notte, nei festivi e nei fine settimana se così vuole Putin. E le aziende non si potranno rifiutare di lavorare per il governo.