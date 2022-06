Diritti umani, Biden: "Gli Stati Uniti continuano a impegnarsi a sradicare la tortura in tutto il mondo"

globalist

Speriamo che sia vero perché in quanto a torture gli Stati Uniti non hanno la coscienza pulita. Nella Giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura, a 35 anni dall’entrata in vigore della Convenzione Onu contro la tortura, gli Stati Uniti «continuano a impegnarsi a sradicare la tortura in tutto il mondo».

Lo dichiara il presidente Usa, Joe Biden, in un comunicato, in cui definisce la tortura «una macchia morale sulla coscienza collettiva del mondo». Biden ricorda anche che il suo Paese e’ il principale contributore al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, che aiuta quasi 50 mila superstiti e le loro famiglie a ricevere assistenza medica, psicologica, legale, sociale e di altro tipo, e che quest’anno ha presentato al Congresso la richiesta di un aumento del bilancio del programma dedicato ai sopravvissuti.

«Quest’anno siamo rimasti scioccati dagli atti orribili commessi dalle forze russe in Ucraina, comprese le molteplici e credibili segnalazioni di torture come percosse, scariche elettriche e finte esecuzioni», si legge nella nota della Casa Bianca.