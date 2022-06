Il New York Times: "I russi hanno usato 200 munizioni messe al bando"

globalist

20 Giugno 2022 - 12.12

Il New York Times rivela come nella sua “operazione speciale” in Ucraina, la Russia abbia utilizzato almeno 210 munizioni appartenenti a tipologie ampiamente messe al bando in base a vari trattati internazionali. “Quasi tutte munizioni a grappolo, comprese le loro sub-munizioni, che pongono un grave rischio per i civili per decenni anche dopo la fine della guerra” sottolinea il NYT dopo aver analizzato oltre 1000 foto di propri giornalisti e di altre fonti.

Quanto alla situazione sul campo, secondo il comando delle forze armate ucraine, come riporta il Kyiv Independent, le forze armate russe si stanno preparando a lanciare un’offensiva contro la città di Sloviansk nel Donetsk.

Le truppe di Kiev hanno respinto oggi un’offensiva dei russi nei pressi di Berestove, sempre nel Donetsk.