Zelensky: "Mariupol sarà liberata e la bandiera ucraina tornerà"

13 Giugno 2022 - 18.24

Guerra in Ucraina, guerra di propaganda e lo scontro tra due nazionalismi non sembra attenuarsi, anzi sarà ancora più aspro nei prossimi anni.

«Nell’ottavo anniversario della liberazione di Mariupol dai terroristi filorussi, stiamo ancora una volta combattendo per questa città e per tutta l’Ucraina. Come allora, nel 2014, Mariupol sarà di nuovo libera. La bandiera ucraina tornerà lì, così come in ogni città e villaggio dove sono arrivati gli occupanti. Perché questo è il nostro Paese e il nostro popolo».

Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram facendo riferimento al fatto che nel 2014 Mariupol è stata per un mese sotto il controllo dei militanti dell’autoproclamata Repubblica del Donetsk.