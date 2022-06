Ucraina, gli 007 di Kiev: "La Russia sta finendo i missili, può andare avanti solo per un anno"

globalist

10 Giugno 2022 - 17.09

Preroll

Il vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, sostiene che Mosca stia finendo i missili di precisione e sarà in grado di continuare la guerra al ritmo attuale solo per un ulteriore anno. La Russia – ha aggiunto – sta effettuando molti meno attacchi missilistici e usando razzi Kh-22, “vecchi missili sovietici fabbricati negli anni ’70”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Questo dimostra che la Russia sta finendo i missili ad alta precisione”, ha affermato Vadym Skibitsky in un post su Facebook. “Il Cremlino potrebbe tentare di congelare la guerra per qualche tempo per convincere l’Occidente ad annullare le sanzioni, e poi continuare l’aggressione”, ha aggiunto.