Russia, il generale tedesco: "La Germania è minacciata e non siamo pronti"

9 Giugno 2022 - 19.33

L’Europa è una minaccia per Putin o è Putin ad essere una minaccia per l’Europa?

“Siamo fortemente minacciati e attaccati”, lo ha detto il generale di squadra aerea Martin Schelleis, che guida il Comando logistica e organizzazione e il Comando territoriale delle Forze armate tedesche.

Il generale della Bundeswehr ha parlato al Kölner Stadt-Anzeiger, come riporta Dpa, tracciando un quadro preoccupato della preparazione militare tedesca.

“Fondamentalmente, abbiamo già una guerra: la guerra dell’informazione, gli attacchi informatici”, ha spiegato Schelleis. Altri “scenari realistici sono anche attacchi selettivi alle nostre infrastrutture critiche, ad esempio da parte di forze speciali, con droni o motoscafi, per distruggere i nostri mezzi di sostentamento”, ha continuato l’alto militare tedesco. Contro queste possibilità la Germania “non è ben preparata, questo bisogna purtroppo dirlo”.

Il generale ha anche sottolineato la pericolosità dei missili russi nel territorio di Kaliningrad: “ora sono stati spostati per la guerra in Ucraina, ma torneranno al loro posto. Questi missili potrebbero raggiungere facilmente Berlino. Per come viene valutato Putin, tentativi di ricatto in questo senso sono concepibili”.

Il capo della logistica e del Comando territoriale tedesco ha anche sottolineato i “forti deficit” nella difesa aerea tedesca e commentato che “il fondo speciale di 100 miliardi per la Bundeswehr, deciso il 3 giugno, è un passo importante, ma insufficiente per risolvere l’arretratezza del nostro materiale” e dei bisogni dell’esercito tedesco.