Ucraina, l'ambasciatore russo a Londra: "Non useremo armi nucleari tattiche in questo conflitto"

29 Maggio 2022 - 11.45

C’è da fidarsi dei russi? Gli stessi che dicevano che l’invasione era solo isteria a poche ore dall’ingresso dei carri armati in Ucraina?

La Russia non utilizzerà le armi nucleari tattiche nella guerra contro l’Ucraina: ne è convinto l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrei Kelin, secondo il quale esistono disposizioni molto rigide per l’utilizzo di queste armi.

Intervistato dal programma Sunday Morning della Bbc, Kelin ha spiegato che secondo le regole militari russe, queste armi non vengono utilizzate in conflitti come quello in corso in Ucraina. L’uso delle armi nucleari tattiche, ha sottolineato, verrebbe preso in considerazione se la stessa esistenza dello Stato fosse minacciata, ma questo «non ha nulla a che fare con l’operazione in corso».