Ucraina, Podolyak: "L'invasione russa può essere fermata solo con la forza, di Mosca non ci si può fidare"

28 Maggio 2022 - 10.57

Guerra in Ucraina, la fiducia tra le due parti è prossima allo zero. “Non ci si può fidare di nessun accordo con la Russia e l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca può essere fermata solo con la forza. Lo ha affermato – come riporta Reuters – il consigliere presidenziale ucraino e negoziatore per i colloqui di pace, Mykhailo Podolyak.

“Qualunque accordo con la Russia non vale un soldo bucato”, ha scritto su Telegram, “È possibile negoziare con un Paese che mente sempre cinicamente e propagandisticamente?”. La Russia, ha aggiunto, “ha dimostrato di essere un Paese barbaro che minaccia la sicurezza mondiale. Un barbaro può essere fermato solo con la forza”.

Russia e Ucraina si sono incolpate a vicenda dopo lo stallo dei colloqui di pace, con l’ultimo ciclo di negoziati ‘faccia a faccia’ che è avvenuto il 29 marzo. Il Cremlino ha detto all’inizio di questo mese che l’Ucraina non dimostra la volontà di continuare i colloqui di pace, mentre i funzionari di Kiev hanno incolpato la Russia per la mancanza di progressi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin è l’unico politico russo con cui è disposto a incontrarsi per discutere di come mettere fine alla guerra.