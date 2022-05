Ucraina, Praga accusa Mosca: "Le bugie e le accuse russe a Kiev ricordano la propaganda nazista"

globalist

15 Maggio 2022

Le accuse alla Russia si sprecano: false informazioni ed accuse dalla Russia contro l’Ucraina ed il mondo libero e democratico ricordano la propaganda nazista di 80 anni fa.

Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vistricil durante una cerimonia tradizionale in onore delle vittime del nazismo a Terezin, dove si trova il campo di concentramento di Theresienstadt (o ghetto di Terezín)

Vystrcil ha rimarcato come la guerra in Ucraina mostri «l’importanza di non essere indifferenti al passato». Ed allo stesso tempo ha lanciato un monito contro la disinformazione, che riempie lo spazio pubblico.