Guerra in Ucraina, Macron a Zelensky: "Preoccupato per i continui bombardamenti russi"

globalist

30 Aprile 2022 - 19.29

Preroll

Guerra in Ucraina, la pace sembra molto lontana. Emmanuel Macron ha nuovamente espresso a Volodymyr Zelensky la sua “viva inquietudine” per il proseguimento dei bombardamenti russi in Ucraina. A riferirlo, citando l’Eliseo, è stata l’emittente Bfmtv.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il capo dello stato francese si è detto in particolar modo preoccupato per l’attacco di giovedì a Kiev, durante la visita nella capitale ucraina del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e per la situazione in cui si trova Mariupol malgrado le richieste ripetutamente mosse a Vladimir Putin di rispettare il diritto internazionale umanitario.