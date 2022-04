Mariupol, truppe russe stanno lasciando la città per andare nel nord-ovest

globalist

28 Aprile 2022 - 19.58

Guerra in Ucraina: alcune forze russe stanno lasciando Mariupol per muoversi verso il nordovest della città nonostante i combattimenti nella località portuale stiano proseguendo. E’ quanto sottolineano fonti della Difesa americana in un briefing con la stampa. Lo riportano i media Usa.

Il caso Azovstal



Stiamo facendo tutto il possibile» per evacuare le persone che si trovano all’interno dell’acciaieria Azovstal. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Uniti Antonio Guterres in conferenza stampa a Kiev, definendo quella di Mariupol «una crisi all’interno di una crisi».