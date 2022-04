Mariupol, Mosca accusa il battaglione Azov: "Hanno catturato due navi e sequestrato i marinai"

globalist

10 Aprile 2022 - 11.38

Guerra in Ucraina, scambio di accuse: i «nazionalisti ucraini» in ritirata da Mariupol hanno catturato due navi straniere prendendo come ostaggi i marinai a bordo: lo ha reso noto Eduard Basurin, portavoce militare dei separatisti filorussi del Donetsk.

«Nel porto della città di Mariupol, quel che rimane delle unità nazionaliste ucraine in ritirata ha catturato due navi straniere, Tsarevna e Lady Augusta, prendendo in ostaggio gli equipaggi. I nazionalisti Azov sparano dai ponti con mortai da 120 mm, vari tipi di granate lanciatori e armi di piccolo calibro».

Non è chiara la sorte dell’equipaggio, ha aggiunto, sottolineando però che «la Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk, insieme alle Forze armate della Federazione Russa, sta facendo tutto il possibile per salvare le vite dei marinai catturati».