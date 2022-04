La denuncia: "Mariupol dieci volte peggio di Bucha". E spunta una foto raccapricciante

globalist

9 Aprile 2022 - 21.48

Guerra in Ucraina e crimini di guerra: “La portata dei crimini delle forze russe a Mariupol è dieci volte peggio del genocidio di Bucha“. Lo scrive il Comune della città ucraina su Telegram, con la foto di “un sottopassaggio, nel distretto periferico di Sadkiv“, con dei corpi allineati per terra.

“Qui gli occupanti hanno allestito un punto di raccolta per i corpi dei residenti uccisi. Centinaia di cadaveri vengono portati in questi punti ogni giorno per poi distruggerli nei crematori mobili o seppellirli in fosse comuni”.