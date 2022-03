Donbass, muore Edy Ongaro: combatteva per i separatisti della Novarossia

globalist

31 Marzo 2022 - 23.26

Guerra in Ucraina c’è una vittima originaria del Veneto: un miliziano italiano è rimasto ucciso in Donbass, dove si trovava per combattere accanto alla forze separatiste filo-russe. A darne notizia, su Facebook, è il Collettivo Stella Rossa – Nordest.

“Con immenso dolore comunichiamo che Edy Ongaro, nome di battaglia Bozambo, è caduto da combattente per difendere il popolo libero di Novorossia (ossia le repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk) dal regime fascista di Kiev”. Dalle prime informazioni ricevute sappiamo che si trovava in trincea con altri soldati quando è caduta una bomba a mano lanciata dal nemico. Edy si è gettato sull’ordigno facendo una barriera con il suo corpo. Si è immolato eroicamente per salvare la vita ai suoi compagni.

L’uomo era originario di Portogruaro, Venezia e viveva nella regione del Donbass dal 2015. Aveva 46 anni.

