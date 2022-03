Ucraina, la Nato è vigile: un drone verso est e un P-72A nel Mediterraneo

globalist

21 Marzo 2022 - 15.42

Un drone verso l’Ucraina: l’occhio della Nato è attento. Il dispositivo Global Hawk, callsign Forte 10, si è levato in volo da Sigonella in direzione est. Lo si desume dalla rotta tracciata da Flightradar, che in questo momento lo indica nel cielo di Burgas, in Bulgaria.

La Nato si mostra particolarmente vigile anche al Mediterraneo, dove da giorni si muove il sottomarino nucleare russo Akula: un ATR P-72A italiano è decollato questa mattina e, riferisce Italmilradar, una volta a sud di Malta ha spento il transponder.

A Sigonella, spiega il sito della Difesa, vi sono quattro velivoli del Programma P72A, l’ultimo dei quali era arrivato in Sicilia a febbraio dello scorso anno. Il primo dei quattro P72A era giunto sull’aeroporto siciliano il 25 novembre 2016, in sostituzione dell’omologo Pattugliatore Marittimo Antisommergibile BR-1150 Atlantic.