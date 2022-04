Ucraina, il Pentagono sviluppa il drone Phoenix Ghost pensato per le esigenze di Kiev

globalist

21 Aprile 2022 - 18.25

La guerra in Ucraina non si ferma: il Pentagono ha sviluppato un nuovo drone, chiamato Phoenix Ghost, pensato per le esigenze di Kiev. “E’ stato rapidamente sviluppato dall’Air Force in risposta a specifiche richieste ucraine”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, citato dalla Cnn. Il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina comprende 121 Phoenix Ghost.

Il nuovo drone “ha capacità simili ai sistemi senza pilota Switchblade, capacità simili ma non esattamente le stesse. Ci sono differenze nel campo delle capacità”, ha detto Kirby, senza fornire altri dettagli. Per gestire i nuovi droni servirà “un addestramento minimo” sul quale gli Usa stanno lavorando con gli ucraini.

I Switchblade sono piccoli droni, che i soldati possono portare nello zaino, capaci di individuare, raggiungere e distruggere obiettivi a distanza sfuggendo ai radar. Sono anche chiamati droni kamikaze perché esplodono sui bersagli.