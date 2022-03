DiMartedì con Giovanni Floris: tra gli ospiti Elly Schlein e Pierluigi Bersani

globalist

15 Marzo 2022 - 21.03

Si parla di guerra e di Ucraina a DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Covid, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 marzo 2022, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà ampiamente della drammatica situazione in Ucraina, dopo oltre due settimane dall’inizio dell’invasione russa. C’è qualche spiraglio per una tregua? Continua intanto il dramma dei profughi e i bombardamenti nelle principali città del Paese. Quale il ruolo dell’Italia e dell’Europa? Tra le conseguenze, anche la crisi energetica, considerando che il nostro Paese importa oltre il 40% del gas dalla Russia.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 15 marzo 2022, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi

