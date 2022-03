Ucraina, guerra contro la popolazione civile: il marchio di fabbrica della Russia di Putin

Umberto De Giovannangeli

14 Marzo 2022 - 17.36

La Guerra del XXI° secolo brevettata dalla Russia di Vladimir Putin: quella contro la popolazione civile. In Cecenia, nel Donbass, in Siria.

La Guerra brevettata da Putin

A darne conto, in un articolo su Haaretz, è uno dei più autorevoli giornalisti israeliani: Anshel Pfeffer.

Scrive Pfeffer: “Una guerra convenzionale totale tra due grandi eserciti moderni è diventata un evento raro nelle nostre vite. Finora nel XXI secolo, i due maggiori esempi sono l’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003 e ora l’attacco all’Ucraina. I russi e prima di loro l’Unione Sovietica non sono stati coinvolti in un tale conflitto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nelle invasioni sovietiche dell’Ungheria nel 1956, della Cecoslovacchia nel 1968 e dell’Afghanistan nel 1979, gli eserciti dall’altra parte hanno a malapena opposto resistenza. L’ultima volta che la Russia ha affrontato un esercito regolare è stata nella sua invasione della Georgia nel 2008, ma nonostante i tentativi dei georgiani di modernizzare il loro esercito, con l’assistenza americana e israeliana, la disparità con i russi era così grande che sono stati spazzati via sul campo di battaglia. Gli esperti militari di tutto il mondo sono già impegnati a raccogliere informazioni sulle due settimane e mezzo di guerra convenzionale in Ucraina, ma i russi stessi hanno poco tempo. Il presidente Vladimir Putin non sta mostrando segni di cedimento sulla sua ambizione di liquidare l’Ucraina come identità indipendente. Il suo esercito sta vacillando di fronte all’opposizione determinata dell’esercito ucraino e trova difficile accerchiare Kiev o fare molti progressi lungo il Mar Nero verso la strategica città portuale di Odessa.

Così i russi stanno passando ad un diverso tipo di guerra in cui hanno acquisito molta esperienza negli ultimi anni: la guerra contro una popolazione civile. Per questo tipo di attacchi, la Russia ha un manuale collaudato e affidabile che utilizza da quasi tre decenni, dalle guerre civili in Cecenia ai combattimenti nella regione del Donbass e fino alle aree ribelli in Siria. Le tattiche sono bombardamenti di massa dall’aria e lanciarazzi a terra. Alcuni obiettivi sono solo aree civili casuali, ma ci sono anche attacchi più diretti a edifici governativi, ospedali, strutture di distribuzione del cibo e panetterie.

A differenza del classico uso militare dell’artiglieria, questa potenza di fuoco non ha lo scopo di aprire la strada alle forze di terra. Il suo scopo è quello di far fuggire centinaia di migliaia di persone dai campi di sterminio e mettere una pressione insopportabile sull’altra parte, spezzando il suo spirito combattivo.

I bombardamenti sono accompagnati da un incessante fuoco di fila di propaganda che insiste sul fatto che solo gli obiettivi “terroristici” sono stati colpiti dalla Russia e che tutti i civili danneggiati sono stati bombardati intenzionalmente dall’altra parte. La Russia si offre poi di aprire “corridoi umanitari” in direzioni tatticamente convenienti, che sono spesso bombardati anch’essi per creare ancora più panico e caos. Ha funzionato in Cecenia, nel Donbas e in Siria.

Finora la Russia sta usando queste tattiche principalmente sulle città di Mariupol e Kharkiv, e su alcuni sobborghi intorno a Kiev. Mercoledì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che i pazienti e il personale medico sono stati “costretti” a uscire da un ospedale di maternità a Mariupol che è stato poi usato come “luogo di tiro”. Ore dopo l’ospedale è stato bombardato. I video delle conseguenze mostrano chiaramente i pazienti, comprese le donne pesantemente incinte, che vengono evacuate. Almeno tre civili sono stati uccisi.

Ma mentre la Russia è chiaramente passata a prendere di mira i civili nella sua guerra contro l’Ucraina, ha due problemi principali nell’usare queste tattiche ora. Il primo è che in Cecenia, Donbas e Siria, i russi avevano anche unità locali di collaboratori pronti a prendere il controllo delle città devastate una volta che la maggior parte dei civili era fuggita. (E in Siria i russi avevano anche mercenari sciiti organizzati e finanziati dall’Iran).

Nella maggior parte dell’Ucraina, ad eccezione delle “repubbliche popolari” di Luhansk e Donetsk, non ci sono milizie pro-Russia pronte a fare il lavoro sporco sul terreno per l’esercito russo. Ad un certo punto Mosca dovrà comunque inviare i propri soldati, che soffrono di morale basso, ed esporli ad altre imboscate ucraine.

L’altro grande problema per i russi è che l’area è satura di telecamere e le immagini vengono trasmesse quasi in tempo reale mentre sia i media tradizionali che i giornalisti indipendenti stanno rapidamente sfatando la propaganda russa.

Questo non sembra dare troppo fastidio a Putin, ma sta avendo un effetto in Occidente, dove il sostegno per l’Ucraina e per maggiori sanzioni alla Russia si sta consolidando. L’attenzione internazionale è anche concentrata sulla prossima mossa della Russia, che potrebbe includere un’altra pagina del suo manuale siriano – fabbricare un incidente di guerra chimica contro i civili che aumenterebbe drammaticamente il livello di panico e sarebbe incolpato dall’altra parte.

Giovedì sia il direttore della CIA William Burns che il primo ministro britannico Boris Johnson hanno avvertito pubblicamente della possibilità che la Russia usi armi chimiche. Le basi della propaganda sono già state gettate sotto forma di accuse russe che gli Stati Uniti hanno lavorato con gli ucraini su “programmi biologici militari”.

“Laboratorio-Siria”.

Proprio come in Siria, dove Mosca ha accusato i ribelli di essere responsabili degli attacchi chimici del regime di Assad contro i civili siriani, i russi stanno stabilendo una narrazione. Una simile è stata preparata per un incidente nucleare: Le accuse della Russia, ripetute più volte dallo stesso Putin, che l’Ucraina sta preparando una “bomba sporca”.

Sta dicendo queste cose anche se l’Ucraina ha rinunciato volontariamente alle armi nucleari ereditate dall’Unione Sovietica nel 1994. Questo ha anche giocato a favore delle previsioni pessimistiche di alcuni analisti militari in Occidente secondo cui la Russia potrebbe usare un’arma nucleare “tattica” in Ucraina.

Le oscure valutazioni sull’intenzione di Putin di continuare l’escalation in Ucraina, nonostante le sanzioni e i fallimenti militari finora, sono in parte basate sulle impressioni dei leader occidentali che hanno parlato con lui negli ultimi giorni. Questo include il primo ministro Naftali Bennett, che si è incontrato con lui sabato scorso a Mosca e da allora ha parlato con lui almeno due volte al telefono. Sia Bennett che il presidente francese Emmanuel Macron sono rimasti con pochi dubbi sul fatto che Putin è pienamente consapevole del prezzo che la Russia sta pagando ed è comunque disposto a continuare a pagarlo.

A differenza dell’amministrazione Obama nel 2013 con la Siria, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali non hanno ancora tracciato una “linea rossa” contro l’uso di armi chimiche. Barack Obama l’ha fatto solo per tirarsi indietro dalla rappresaglia contro Bashar Assad quando centinaia di persone sono state uccise a Ghouta nel sud-ovest della Siria. Invece gli americani hanno accettato un accordo mediato dalla Russia per eliminare l’arsenale chimico della Siria (anche se Assad ha mantenuto alcune capacità).

Ora sono i russi che potrebbero usare queste armi e Joe Biden è determinato a non entrare in uno scontro diretto per paura di scatenare la terza guerra mondiale. Gli americani stanno escludendo qualsiasi considerazione di una no-fly zone su parti dell’Ucraina per proteggere i civili. Se Putin usa armi chimiche o nucleari in Ucraina, l’Occidente potrebbe essere costretto a cambiare la sua posizione. Ma – conclude Pfeffer – a quel punto potrebbe essere troppo tardi”.

Così è. Con l’aggiunta che quando a subire la mattanza russa erano i ceceni o i siriani, il mondo ha deciso di guardare da un’altra parte. Eppure quello avvenuto in Cecenia è stato un genocidio. Eppure in Siria, un popolo è stato annientato da un “macellaio”, Bashar al-Assad, che se è ancora al potere, e in vita, è perché a sostenerlo militarmente, oltre ai Pasdaran iraniani e agli Hezbollah libanesi, è lo Zar del Cremlino. Eppure né sulla Cecenia né sulla Siria sono scattate sanzioni. Come se quelle mattanze non avessero un responsabile. E sì che in Siria si sono manifestati gli squadroni della morte jihadisti al servizio della Russia. Criminali, stupratori, che oggi Mosca ha ridislocato sul fronte ucraino. Ma nessuno, a Washington, a Bruxelles (Nato e Ue), nelle capitali europee può dire: non sapevo. Sapevano ma hanno preferito non entrare in rotta di collisione con l’autocrate russo, come con quello turco (vedi la pulizia etnica condotta da Erdogan nel Rojava curdo siriano). Prima o poi l’ignavia si paga. Quel tempo è arrivato.