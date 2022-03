Ucraina, la Russia ha chiesto alla Cina armi a sostegno dell'invasione

globalist

13 Marzo 2022 - 21.08

Preroll

Cosa farà Pechino? Entrerà in guerra per interposta persona o userà la sua posizione per convincere Putin a non eccedere la distruzione dell’Ucraina?

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Russia ha chiesto alla Cina attrezzature militari a sostegno della sua invasione dell’Ucraina, suscitando la preoccupazione della Casa Bianca che Pechino possa minare gli sforzi occidentali in sostegno delle forze ucraina.

Middle placement Mobile

Funzionari statunitensi hanno rivelato al Financial Times che la Russia ha chiesto equipaggiamento militare e altra assistenza dall’inizio dell’invasione, senza fornire ulteriori dettagli sulle richieste. Un’altra fonte ha rivelato che Washinton si prepara ad avvertire gli alleati.

Dynamic 1

La Casa Bianca non ha commentato e neanche l’ambasciata cinese a Washington ha risposto ad una richiesta di commento. La rivelazione arriva alla viglia dell’incontro a Roma in programma domani tra il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan e Yang Jiechi, il massimo funzionario della politica estera di Pechino, direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale degli Affari Esteri cinese.