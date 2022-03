La Lituania nel mirino di Putin, Kiev lancia l'allarme: "Se vinceranno in Ucraina toccherà a loro"

globalist

13 Marzo 2022 - 10.27

Guerra in Ucraina, primo passo verso una nuova avanzata russa. La Lituania sarà il prossimo Paese che il presidente russo Vladimir Putin tenterà di conquistare se dovesse “vincere” la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, citato dai media locali.

“La Federazione Russa non si fermerà. Hanno il prossimo obiettivo: se vinceranno sul nostro territorio, il prossimo Paese che Putin vorrà conquistare sarà la Lituania“, ha detto Danilov.