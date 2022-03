Guerra d'Ucraina. E c'è chi spera nel "miracolo" di Gerusalemme

Umberto De Giovannangeli

13 Marzo 2022 - 19.07

La Città Santa per le tre grandi religioni monoteistiche: Gerusalemme. E il mondo guarda a Gerusalemme sperando in un “miracolo diplomatico”: un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Miracolo a Gerusalemme

Il presidente ucraino, Viktor Zelensky, si è già dichiarato disponibile a un negoziato da tenere a Gerusalemme. E anche Mosca non sembrerebbe contraria.

Da giorni Globalist accompagna la cronaca di guerra con contributi di analisti israeliani. Analisti di un Paese che sa cosa sia una guerra. Oggi, i nostri compagni di viaggio sono Jonathan Lis, corrispondente diplomatico di Haaretz, e David Rosemberg altra firma di punta del più autorevole quotidiano israeliano.

Il nervosismo di Biden

Annota Lis: “È passata una settimana da quando il primo ministro Naftali Bennett si è assunto il compito di mediare tra Ucraina e Russia. Si è recato segretamente a Mosca per un incontro di tre ore, dopo il quale ha avuto diverse conversazioni telefoniche con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, oltre a colloqui con i leader europei.

Ma in contrasto con l’impressione creata, gli sforzi di mediazione di Bennett stanno irritando un certo numero di alti funzionari ucraini che non amano la dichiarazione di intenti di Bennett. Non amano il suo stile, le sue motivazioni o i suoi risultati. L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno segnalato a Bennett negli ultimi giorni che deve andare avanti: deve diventare un mediatore serio e presentare alcuni risultati, o stare dalla parte dell’Ucraina, fornendole aiuti militari e unendosi alle sanzioni imposte al governo russo dagli stati occidentali.

La maggior parte dei messaggi sono stati consegnati dietro le quinte. Zelenskyy ha un rapporto diretto e positivo con Bennett e i due leader hanno parlato di nuovo sabato sera. Tuttavia, alti funzionari ucraini hanno segnalato a Israele negli ultimi giorni che l’incontro tra Bennett e Putin in piena guerra non era di loro gradimento. Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha avvertito anche che il rifiuto di Israele di prendere una posizione chiara contro la Russia danneggerà la fiducia tra Kyiv e Gerusalemme. Durante il fine settimana, un alto funzionario ucraino ha criticato aspramente in un messaggio dai toni forti, coordinato con i funzionari del governo, che la mediazione di Israele non è altro che una copertura che permette a Bennett di mantenere la neutralità israeliana ed evitare di imporre sanzioni a Mosca mentre continua ad attaccare la Siria. Il funzionario ha anche espresso il suo disappunto per gli sforzi di mediazione fatti finora, etichettandoli come “servizi postali” .Israele non ha apprezzato le critiche. Bennett, è stato detto nei giorni scorsi, è sinceramente disposto ad aiutare a calmare la situazione. I funzionari di Gerusalemme hanno già identificato i primi segni di successo degli sforzi israeliani, in parte mostrati nella volontà della Russia e dell’Ucraina di cambiare la definizione del conflitto dall’essere sull’esistenza dell’Ucraina e sul futuro di Zelenskyy, ad una discussione più germana sui confini, sull’adesione alla NATO e sul futuro delle regioni secessioniste.

Gli ucraini non sono soli a criticare Bennett. Venerdì scorso, in un’intervista al notiziario israeliano Channel 12, il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha detto che l’amministrazione Biden si aspetta da Israele. Ha lasciato intendere che Bennet dovrebbe uscire dalla sua “zona di comfort” e fornire aiuti militari all’Ucraina mentre si unisce alle sanzioni contro Putin. Le sue parole, in una trasmissione televisiva, non sono molto diverse dai messaggi che gli Stati Uniti hanno inviato a Israele a porte chiuse. Israele ha chiarito negli ultimi giorni che non avrebbe aiutato gli oligarchi a portare aerei e yacht privati e avrebbe agito per fermare il trasferimento di fondi verso Israele dai conti congelati in Russia a causa delle sanzioni alle banche. Tuttavia, alti funzionari israeliani hanno detto che la legislazione attuale non permette al governo di obbligare le aziende private a fermare i loro affari con la Russia. Israele ha detto più volte nelle ultime settimane che l’Ucraina e gli Stati Uniti erano comprensivi degli sforzi di Israele per mantenere le sue relazioni con la Russia e che le critiche agli sforzi di mediazione israeliani provenivano da circoli che non erano vicini ai principali leader ucraini. I messaggi contrastanti dall’Ucraina – e dagli Stati Uniti – negli ultimi giorni indicano che la situazione è molto più complicata”.

Fin qui Lis.

Di grande interesse storico-culturale è l’analisi di David Rosenberg.

“Le immagini di edifici in fiamme, colonne di carri armati e rifugiati in fuga di cui siamo stati testimoni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina non possono che lasciare l’impressione che la Russia sia una seria minaccia all’ordine mondiale. E, come se non bastasse, il suo presidente, Vladimir Putin, ha ricordato ad un mondo che ha dimenticato il pericolo dell’Armageddon dalla fine della Guerra Fredda, che ha un arsenale nucleare.

Sarebbe un errore prevedere come finirà l’avventura ucraina di Putin, ma ci sono buone probabilità che otterrà molto di quello che vuole, se non tutto: se non l’effettiva annessione di tutta o parte dell’Ucraina, almeno l’installazione di un governo amico impegnato a rimanere fuori dalla Nato e dall’Unione Europea.

E poi? Questa è la questione chiave. Se le sanzioni vengono rimosse e l’economia e l’esercito riabilitati, la Russia si eleva al rango di potenza mondiale anche solo vicino a quello degli Stati Uniti? Putin può realizzare il suo sogno di creare un mondo multipolare, o forse un mondo bipolare dell’Occidente democratico contro un’alleanza di vari tipi di non-democrazie? Le tattiche di disturbo di Putin e la sua sfacciata sfida a quello che era stato considerato l’ordine globale guidato dall’Occidente segnano la fine di quell’ordine? Non credo che nessuno di questi risultati sia nelle carte, ed ecco perché.

Iniziamo con l’impatto immediato di un’invasione e occupazione ucraina che realizza la maggior parte di ciò che Putin si suppone voglia. Facciamo un ulteriore passo avanti e supponiamo che le sue politiche aggressive intimidiscano con successo molti dei paesi che una volta appartenevano all’Unione Sovietica (che Putin desidera così intensamente) e che si avvicinino all’asse russo. In termini di politica di potere grezzo questo non aggiunge molto. All’apice della Guerra Fredda, non era irragionevole dividere il mondo in tre – il primo mondo di democrazie liberali e capitaliste per lo più occidentali; il secondo mondo del blocco orientale sovietico; e il terzo mondo di presunte potenze non allineate. I primi due mondi avevano all’incirca lo stesso potere militare, anche se mai testato in una vera guerra. Ma economicamente il prodotto interno lordo pro capite dell’Urss era ben al di sotto della metà di quello americano al momento del collasso del comunismo. Il blocco orientale non poteva iniziare a competere con l’Occidente in termini di innovazione tecnologica ed efficienza economica. Oggi, il divario tra gli Stati Uniti e la Russia è ancora più ampio. Il PIL pro capite della Russia è il 14% di quello americano, la sua economia basata sulle risorse naturali assomiglia più a una cleptocrazia del terzo mondo che a una sviluppata e ha solo il 40% della popolazione statunitense.

L’esercito russo sembra duro in TV, ma non ha le risorse umane, tecnologiche o finanziarie per eguagliare quelle degli Stati Uniti, tanto meno gli Stati Uniti più i loro alleati. Poco più di due settimane di guerra ci hanno mostrato quanto limitata e mal tenuta sia la potenza militare russa grezza e quanto facilmente la sua economia possa essere distrutta dalle sanzioni.

Conquistare l’Ucraina non cambierebbe fondamentalmente questo equilibrio. Invece di rappresentare il 3,1% dell’economia mondiale, insieme rappresenterebbero il 3,25% – e probabilmente meno, ora che la Russia ha distrutto così tante infrastrutture e costretto molti rifugiati ucraini oltre il confine. L’Ucraina soffrirà ancora di più, così come la Russia, per la perdita dei legami con l’Occidente. Sulla carta, Putin avrà guadagnato altri 41 milioni di nuovi “cittadini” ai 144 milioni della Russia stessa e avrà acquisito 603.000 chilometri quadrati di beni immobili, ma questo non restituirà alla Russia l’antica gloria sovietica. Forse Putin comprende appieno la debolezza fondamentale della Russia e sta giocando d’azzardo per convincere il mondo del contrario. Tuttavia, ci sono indicazioni molto forti che con Putin non è solo una spacconata e che crede che la competizione globale non riguardi solo il potere economico ma, come ha dichiarato in un discorso del 2012, “la volontà di ogni nazione, la sua energia interna e la capacità di andare avanti e cambiare”.

Quel discorso – l’equivalente russo del discorso sullo stato dell’Unione degli Stati Uniti – contiene anche appelli alla democrazia, alla libertà e allo sviluppo economico. Ma un decennio dopo, possiamo guardare indietro e dire con certezza che quelle non erano le vere priorità di Putin. Piuttosto, è “l’identità nazionale e spirituale del paese, il suo senso di unità nazionale” così come “la responsabilità civile e il patriottismo” (leggi: obbedienza allo stato e nazionalismo irredentista) che è una “forza consolidante della politica russa”.

La visione del mondo che Putin ha espresso in quel discorso non è la prima a sfidare il modello politico ed economico che si è sviluppato in Occidente negli ultimi due secoli, che è costruito su democrazia, diritti individuali, libero mercato e una preferenza per la scienza e la ragione rispetto all’ideologia politica e religiosa. Nessuno mette in dubbio che il sistema abbia fornito alcuni benefici, ovviamente aumentando il livello di vita e favorendo l’innovazione e dando agli esseri umani un’autonomia personale senza precedenti.

Ma ha fallito in altri modi: Karl Marx aveva ragione nel notare come il capitalismo industriale (e potrei aggiungere le sue escrescenze sotto forma di consumismo e mass media) sia alienante. Le persone vogliono sentirsi parte di qualcosa di più grande di loro, sia che si tratti di una tribù nel passato o di una nazione nel presente. Non apprezzano molto l’autonomia quando questa li fa sentire soli, sfruttati e isolati senza un senso di appartenenza a qualcosa di più grande che sia una tribù, una fede religiosa, una nazione o una classe sociale. Negli ultimi 150 anni circa, sono state proposte varie alternative, a partire dal comunismo marxista (che presumeva di poter creare una società basata sulla solidarietà di classe) seguito dal fascismo (che pensava di poter fare lo stesso attraverso il nazionalismo autoritario). Con la sua visione di una società unita dall’adesione ai valori musulmani e dall’appartenenza alla ummah, l’islamismo fu un’altra manifestazione.

Tutti hanno fallito in parte perché non riuscivano a mettere insieme le risorse economiche e tecnologiche del capitalismo liberale occidentale. L’alternativa comunista era di gran lunga il concorrente più serio di tutti perché offriva una società collettiva a cui chiunque (almeno chiunque fosse un lavoratore) poteva aspirare ad aderire. L’economia comunista era un fallimento; il suo vero fascino era la sua visione collettivista di una società unita e diretta verso un futuro brillante.

Putin sta mettendo alla prova questa visione collettivista e non materiale. Sta mettendo la volontà del popolo russo e delle truppe russe contro il potere economico e finanziario dell’Occidente. Potrebbe considerare come una “vittoria” il fatto che la Russia resista al regime di sanzioni, cavandosela creando un’autarchia economica isolata dall’economia globale. Questo è certamente il modo in cui i leader iraniani vedono la loro guerra con l’Occidente e l'”economia di resistenza” che hanno eretto. Ma questo tipo di vittoria non lo porterà molto lontano.

L’Iran, la Russia e il loro variegato equipaggio di alleati globali nella guerra contro la dominazione occidentale non rappresentano un polo degno di un mondo multipolare. I loro vari modelli sono degli abietti fallimenti e, in ogni caso, non offrono un vero modello per gli altri che potrebbero esserne attratti. A differenza della Cina di Mao o dell’Italia di Mussolini, né la Corea del Nord della famiglia Kim né il Venezuela di Nicolas Maduro offrono una visione convincente.

Il nazionalismo di Putin non risuona al di fuori della Russia – nemmeno nel mondo slavo, come gli ucraini gli hanno dimostrato. La Russia non ha né il potere economico né un’ideologia convincente su cui può costruire un polo alternativo all’Occidente. Come l’Iran o la Corea del Nord, è un grande fastidio che deve essere contenuto ma non è una minaccia esistenziale.

L’unica vera sfida al dominio occidentale viene dalla Cina, e questo è il rivale di cui l’America e l’Occidente dovrebbero preoccuparsi. La sfida cinese non fa una buona televisione, né solleva il morale del mondo come ha fatto la Russia, perché evita l’aggressività vistosa di Putin.

Il pericolo cinese

Ma la Cina è molto più pericolosa perché per gran parte degli ultimi tre decenni ha abbandonato la visione collettivista in tutto tranne che nel nome in favore di una visione capitalista – non un capitalismo liberale ma un mix sui generis di economia di libero mercato combinato con un governo efficiente e orientato agli obiettivi.

In questo secolo, il suo modello ha superato diverse prove mentre l’Occidente ha lottato con successo misto con la Grande Crisi Finanziaria, gli ingorghi politici creati dalla guerra ideologica interna e la pandemia Covid. Ma, ironicamente, proprio quando il momento della Cina potrebbe essere arrivato, sembra che il suo leader, Xi Jinping, sembri intenzionato a distruggere tutto ciò che ha reso grande la Cina. Il suo giro di vite sulle limitate libertà di cui godevano i cinesi e sugli imprenditori e il suo intenso nazionalismo avranno quasi certamente l’effetto di indebolire la Cina in nome del tentativo di rafforzarla.

Ma questo richiederà tempo – conclude Rosenberg –. Nel frattempo, la Cina rimane l’unico vero rivale dell’Occidente. Se Pechino tenterà mai di tirare un’Ucraina su Taiwan, allora ci troveremo di fronte ad una vera competizione tra pari, e ad un corrispondente disastro catastrofico”.

Perché in quel caso, aggiungiamo noi, non c’è Nato che tenga. Per l’America, Taiwan vale molto più della lontana Ucraina. Così come se è vero che l’aggressività russa ha costretto l’amministrazione Biden a tornare ad occuparsi di Europa, è altrettanto vero che per Washington l’insidia strategicamente più rilevante viene da Pechino, non da Mosca. Il Dragone cinese spaventa di più dell’Orso russo.