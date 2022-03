Ucraina, Renzi insiste: "Angela Mekel deve negoziare con Putin per conto di Ue e Nato"

globalist

7 Marzo 2022 - 16.33

Serve una figura speciale che abbia l’incarico di mediare con la Russia per conto dell’Unione europea.

“Sono ore in cui è difficile anche solo pensare, figuriamoci parlare. Il dolore perde nell’abisso lo sguardo della madre cui hanno ucciso un figlio di diciotto mesi. I corpi di una donna coi suoi due figli sono stesi sull’asfalto dopo essere stati colpiti dai russi. Immagini di questo genere si affastellano su Instagram, sui siti, sui giornali. Ma, soprattutto, restano impresse nella mente. È la guerra. E la guerra non conosce aggettivi: è l’assurdo che si fa reale, la guerra”.

Così il leader Iv, Matteo Renzi sulla sua Enews.

“Dostoevskij, che qualche burocrate spento vorrebbe cancellare dalle nostre università, ha scritto queste righe ne ‘Le Notti Bianche’: “Il cielo era così stellato, era un cielo così limpido che, dopo averlo guardato, senza volerlo veniva da chiedersi come sotto questo cielo potessero vivere uomini malvagi e senza pace”. Ha già scritto tutto lui, anche in questo caso. E, tuttavia, chi fa politica non può semplicemente fermarsi all’emozione, al sentimento, all’indignazione. Fai politica per trovare soluzioni, non solo per commuoverti”.

“Io credo- prosegue Renzi– che anche nei momenti più duri occorre provare a mantenere aperta ogni speranza per il dialogo, per la tregua, per la pace. Lo sta facendo Israele. Lo stanno facendo in tanti. Continuo a non capire perché, se lo fa Erdogan, non si possa chiedere – tutti insieme come Nato e UE – di farlo ad Angela Merkel. Per quello che conosco del difficile negoziato, serve una persona come Angela”.