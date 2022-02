Nucleare, Lukashenko: "Le sanzioni spingono la Russia verso la terza guerra mondiale"

globalist

27 Febbraio 2022 - 17.05

Preroll

Guerra in Ucrania e anche guerra di minacce nucleare: Minsk inviterà Mosca a schierare armi nucleari in Bielorussia se gli Stati Uniti o la Francia le schiereranno in Polonia o in Lituania.

Lo ha affermato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, riferendo di una conversazione su questo tema avuta sabato con il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo Lukashenko, le sanzioni contro la Russia sono “peggio di una guerra. Mosca viene spinta verso una Terza guerra mondiale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Se fosse necessario schierare armi nucleari, potremmo farlo con l’attuale Costituzione – ha detto Lukashenko riferendo del suo colloquio con Macron. – Non ci sono ostacoli per noi in questo senso. Se gli Stati Uniti o la Francia, che è anche una potenza nucleare, inviassero armi nucleari in Polonia o in Lituania vicino ai nostri confini, non sarei in grado di fare lo stesso da solo. Non ho armi del genere. Ma dirò al presidente russo Vladimir Putin che mi piacerebbe riavere le armi nucleari che ho accettato di cedere senza alcuna precondizione”.



Middle placement Mobile



Il leader della Bielorussia ha affermato anche che la politica di sanzioni dei Paesi occidentali mira a eliminare la Russia come concorrente, ma spinge verso un conflitto mondiale. “In una situazione come questa – ha commentato – dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. E’ peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una Terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perchéla guerra nucleare è la fine di tutto”.