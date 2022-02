Letta: "Putin dittatore come Lukashenko vuole trasformare l'Ucraina in una nuova Bielorussia"

globalist

27 Febbraio 2022 - 11.14

Preroll

Guerra in Ucraina, in Europa la solidarietà a Putin è scomparsa e perfino il fanatico putiniano Salvini ora sta politicamente a cuccia, anche se evita accuratamente di attaccare in maniera dura il presidente russo perché non vuole o, forse, perché non può. Enrico Letta lo ha capito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ci sono tre elementi che Putin forse non aveva previsto nella sua folle scelta: confidava in una guerra-lampo, nel non avere soverchi problemi in un territorio che già considerava ‘casa sua’ e nel trovare una reazione molle. Così non è. Il mondo intero gli si sta rivoltando contro. E la sua immagine, che in certi ambienti era persino positiva, ora è negativa per tutti. Prendiamo la Cina: ci si aspettava che si schierasse con la Russia, invece è rimasta neutrale. Lo stesso esercito russo, infine, non mi pare animato da una gran voglia di combattere”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervistato da L’Avvenire.

Dynamic 1

“Io e il Pd – ha aggiunto Letta – dall’inizio siamo per la linea più dura possibile sulle sanzioni. Vuol dire essere sicuri che tutto ciò che finalmente si sta decidendo ora diventi operativo. Il blocco di Swift, il sistema dei pagamenti, alla lunga metterà in ginocchio il sistema finanziario russo. Ma questa non è una vicenda qualunque, questo non è il Donbass, non è l’Ossezia del Sud. Qua si vuol fare dell’Ucraina una nuova Bielorussia. Ecco, Putin oggi è un nuovo Lukashenko, un dittatore. È uno spartiaque della storia”.