Ucraina: la Turchia di Erdogan vuole vietare alle navi russe l'accesso nel Mar Nero

globalist

26 Febbraio 2022 - 15.22

Preroll

Erdogan e l’Ucraina: il ‘Sultano’ turco questa volta ha preso una posizione in difesa di Zelensky e si è schiarato contro la Russia di Putin con il quale aveva spesso civettato

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ringrazio il mio amico Recep Tayyip Erdogan e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di passaggio di navi da guerra russe nel Mar Nero e il significativo supporto militare e umanitario sono oggi per l’Ucraina estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai!”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un tweet, annunciando che la Turchia avrebbe accettato di vietare il pasaggio ai russi attraverso il Bosforo e i Dardanelli, rifiutato ancora ieri.

Middle placement Mobile

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso della situazione in Ucraina con il capo di stato Volodymir Zelensky in una telefonata, secondo quanto riferisce la presidenza turca. “Nel corso della telefonata si è parlato dell’intervento militare della Russia in Ucraina e degli ultimi sviluppi”. Erdogan ha sottolineato che Ankara “sta lavorando per un’immediata dichiarazione di cessate il fuoco per preverire ulteriori perdite di vite umane e danni per l’Ucraina”, recita la nota.

Dynamic 1

Non si parla delle richieste di Zelensky a proposito della chiusura del Bosforo alle navi da guerra russe. Poco prima il presidente ucraino aveva twittato ringraziando Erdogan per “lo stop” alle navi russe nel Mar Nero.