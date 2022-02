Guerra in Ucraina, minaccia dalla Cecenia: "Pronti a partire per sostenere l'operazione speciale di Putin"

globalist

26 Febbraio 2022 - 12.04

Guerra in Ucraina, ora con la Cecenia è ancora di più guerra di propaganda.

Circa 70 mila forze di sicurezza della Cecenia sono pronte a recarsi volontariamente in Ucraina, ma finora non è stata presa alcuna decisione sul trasferimento.

Lo ha affermato il leader della repubblica autonoma cecena, Ramzan Kadyrov, dopo un incontro con le forze dell’ordine a Grozny, dove si sono radunate circa 12 mila persone.

“Ci siamo riuniti di nuovo per dimostrare che sosteniamo pienamente la decisione del Comandante in capo supremo”, ha dichiarato Kadyrov riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Kadyrov ha poi sottolineato che i volontari sono pronti a partecipare a “qualsiasi operazione speciale in qualsiasi territorio per proteggere la Russia”.