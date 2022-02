Ucraina, gli 007 Usa: "I comandanti russi hanno ricevuto gli ordini da eseguire in caso di invasione"

globalist

20 Febbraio 2022 - 19.16

Preroll

Ucraina, continua la guefrra psicologica con gli Stati Uniti che stanno facendo filtrare notizie che dovrebbero restare riservate. Un po’ per mettere le mani in avanti un po’ per dimostrare di poter controllare le mosse di Mosca.

Gli Usa hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini di procedere con un’invasione dell’Ucraina, secondo quanto riferito dal corrispondente della Cbs per la sicurezza nazionale David Martin al programma “Face the Nation”. I comandanti sul terreno, ha detto, starebbero facendo piani specifici su come manovrare nei loro settori di battaglia.

OutStream Desktop

Top right Mobile



Ucraina, Cnn: il 75% delle forze russe posizionate per attacco

La Russia ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali in posizione contro l’Ucraina: lo riferisce la Cnn, citando un dirigente Usa a conoscenza diretta delle informazioni di intelligence. Secondo tale fonte, a circa 60 km dal confine ucraino vi sarebbero 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) russi, pari al 75% delle principali unità da combattimento di Mosca. Mobilitati contro Kiev 35 dei 50 battaglioni per la difesa aerea, 500 tra caccia e caccia bombardieri nonché 50 bombardieri medio-pesanti.