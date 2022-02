Israele arruola il Ku Klux Klan ebraico

Umberto De Giovannangeli

20 Febbraio 2022 - 16.04

Pensate se il Ku Klux Klan fosse arruolato nell’esercito degli Stati Uniti. E pensate se il KKK arruolato desse vita a un battaglione in divisa. Pensatelo. E proiettate tutto questo in Israele.

KKK in divisa

E qui usciamo fuori dalla provocazione narrativa per entrare nella realtà. A raccontarla è una delle firme storiche di Haaretz, Anshel Pfeffer.

Ecco il suo racconto: “Venticinque anni fa questa settimana, il primo servizio che ho scritto è apparso in un giornale locale di Gerusalemme. Mi piacerebbe dire che ho scoperto alcune perle di saggezza uniche in un quarto di secolo di giornalismo ma in tutta onestà, anche se è stato molto divertente, molte delle storie che ho scritto sono state di natura ricorrente, riemergendo più e più volte nel corso degli anni.

Il mio primo vero incarico è stato quello di coprire la comunità Haredi di Gerusalemme. Come qualsiasi altro giornalista incaricato di riferire su un gruppo chiuso e opaco, la maggior parte dei cui membri sono riluttanti a parlare con un estraneo, ho colto qualsiasi opportunità di frequentare gli Haredim che erano disposti a parlare francamente delle loro vite. Il problema è che spesso coloro che sono disposti ad aprirsi non sono così rappresentativi della loro comunità.

‘Il nuovo KKK’: il pericolo della violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. Una delle migliori storie di quegli anni, alla fine degli anni ’90, fu la formazione di quella che all’inizio fu chiamata l’unità “Haredi Nahal”, che poi divenne il battaglione Netzah Yehuda. L’esercito fu felice di permettere ai giornalisti di coprire il primo gruppo di giovani ultraortodossi che si sarebbero uniti alla nuova unità di fanteria, dove avrebbero potuto servire in condizioni consone al loro stile di vita religioso – un livello speciale di razioni kosher, nessuna donna soldato nella base e tempo extra per le preghiere e una lezione quotidiana di Torah. Anche quando l’unità portavoce dell’Idf era meno accomodante, la sicurezza era così lassista al campo di addestramento nella Valle del Giordano che potevo entrare e mescolarmi ai soldati semplicemente dicendo alla guardia al cancello che mio fratello stava prestando servizio lì. Sono tornato spesso in quella base ed ero lì il primo giorno di combattimento, uno scontro a fuoco con militanti palestinesi alla periferia di Gerico nel settembre 2000, all’inizio della seconda intifada.

Mentre il portavoce dell’esercito distribuiva foto d’azione sexy di uomini con barbe lunghe e payot che scrutavano nel mirino dei fucili da cecchino, divenne chiaro molto presto che questa non sarebbe stata un’unità di crack e che la maggior parte dei suoi soldati dalla barba liscia erano già sulla buona strada per uscire dalla comunità ultra-ortodossa. L’esercito stava semplicemente facendo loro un ottimo affare, sovvenzionando il loro alloggio e fornendo lezioni in materie secolari in modo che potessero sostenere gli esami di maturità bagrut dopo due anni di servizio. Ma anche questo non era abbastanza attraente per invogliare la maggior parte di coloro che avevano abbandonato la yeshiva e i giovani Haredi disaffezionati ad entrare nell’Idf. Per costruire l’unità fino alle dimensioni di un battaglione, l’esercito avrebbe avuto bisogno di 100 nuovi soldati tre volte all’anno. C’erano pochi candidati. Mi sono ritrovato a vagare per le sale giochi e le sale da biliardo più malfamate di Gerusalemme, seguendo un impiegato a tempo pieno del ministero della difesa il cui compito era quello di trovare nuove reclute per quello che era diventato il progetto preferito di uno degli alti funzionari del ministero.

Ma alla terza o quarta assunzione, sembravano aver risolto il problema e mi ero stancato della storia. Un giorno, però, nel dicembre 2000, uno dei soldati delle prime reclute, che era diventato sergente dell’unità, mi chiamò e mi suggerì di venire a vedere il suo nuovo plotone che stava facendo una “settimana di istruzione” in un ostello a Gerusalemme. Ero in piedi in fondo alla sala e guardavo le file di uomini in uniforme e pensavo di aver individuato alcune facce familiari di altri posti di cui avevo parlato. Avevano tutti barba e payot, ma non erano Haredim. Chiacchierando con loro durante la pausa, ho scoperto come il ministero ha riempito i ranghi.

La maggior parte dei soldati dell’ultima assunzione erano “giovani delle colline” – ragazzi che erano cresciuti negli avamposti senza legge dei coloni della Cisgiordania.

Per alcuni, il nuovo battaglione offriva la prospettiva di un’unità “propria”. Per altri, era semplicemente l’unico modo per arruolarsi ed evitare lo stigma di non aver servito. Da adolescenti avevano già accumulato fedine penali per molteplici casi di violenza contro i palestinesi e alterchi con la polizia. Come risultato, lo Shin Bet aveva stabilito che erano troppo a rischio per la sicurezza per essere ammessi nell’Idf. Ma il Ministero della Difesa, preoccupato che il progetto stesse fallendo per mancanza di reclute, trovò in loro una fonte costante di personale – e scavalcò lo Shin Bet.

Quello è stato il mio ultimo servizio sull’unità, prima di andare a coprire altri settori. Negli ultimi 21 anni, altri giornalisti hanno coperto una lunga lista di atti di violenza razzista e insubordinazione compiuti dai soldati di Netzah Yehuda. Ma nulla è cambiato.

Il battaglione è ancora dominato da giovani rozzi provenienti dagli avamposti ed è ancora di stanza in Cisgiordania, perché la divisione Giudea e Samaria si è abituata ad averli per riempire un vuoto di basso livello nelle sue missioni operative, e nessuna delle altre divisioni regionali dell’Idf li avrà.

Netzah Yehuda è diventata un tale sinonimo di comportamento indisciplinato che pochi dei rapporti sulle azioni dei suoi soldati superano la soglia dell’attenzione dei media. Questo fino al mese scorso, quando la morte di Omar Abdalmajeed As’ad, 78 anni, ammanettato, imbavagliato e costretto a sdraiarsi sul terreno freddo dopo essere stato fermato ad un posto di blocco gestito dai soldati di Netzah Yehuda, ha fatto notizia. Solo perché lui, oltre ad essere un altro detenuto palestinese, era anche un cittadino americano.

L’indagine dell’Idf ha portato al licenziamento di un paio di ufficiali minori e il capo di stato maggiore Aviv Kochavi lo ha definito “una grave mancanza morale”. È improbabile che si vada oltre, però, e anche i Netzah Yehuda non vanno da nessuna parte. Potrebbero essere spostati in un altro settore della Cisgiordania, dove prima o poi accadranno gli stessi atti spaventosi.

È una storia ricorrente su così tanti livelli. Non solo la brutalità macinante, mondana e quotidiana di un esercito che si vanta del suo codice etico ma abbandona un vecchio a morire sul ciglio della strada. Questo è ciò che fanno gli eserciti che passano i loro giorni, o nel caso dell’Idf gli ultimi 54 anni, a imporre un’occupazione militare su milioni di civili. Ma il fallimento di Netzah Yehuda va ben oltre un altro esempio della crudeltà dell’occupazione. l battaglione racchiude il principale sviluppo politico degli ultimi decenni – l’intersezione di due comunità israeliane storicamente moderate, i nazionalisti religiosi e gli ultraortodossi, all’estremo più lontano dello spettro ideologico di Israele.

Così estrema che quando il presidente Isaac Herzog ha parlato martedì ad un evento che segnava il 40° anniversario della morte del rabbino Zvi Yehuda Kook, padre spirituale del nazionalismo religioso, e ha detto che “la morale ebraica non può contenere” un caso come la morte di As’ad, è stato fischiato da alcuni del pubblico.

E non si tratta solo di politica di destra o religiosa. È un altro forte promemoria del fallimento dei governi israeliani e della società israeliana nel suo complesso nell’impegnarsi con l’insulare comunità ultra-ortodossa.

Invece di cercare di aprire l’autonomia Haredi e di dare una possibilità ai giovani uomini e donne Haredi, gran parte dello sforzo è stato quello di perseguire una falsa narrativa di assumersi un “uguale peso”, come se il problema più scottante di Israele fosse che gli uomini Haredi non servono nell’Idf.

E questa è un’altra storia israeliana ricorrente – lanciare l’Idf contro ogni sfida che i politici civili non possono affrontare. Molto simile al modo in cui ci si affida all’esercito per educare coloro che non hanno finito la scuola (cosa che in molti casi fa abbastanza bene, ma non è così che si risolve il difettoso sistema educativo di Israele) o come gli è stata affidata la missione di rintracciare il contatto del coronavirus quando il sistema sanitario era sopraffatto e nonostante abbia riversato massicce risorse su di esso, ha fallito.

Israele ha molte storie di successo uniche, ma c’è una misera somiglianza con tutti i suoi grandi fallimenti, e Netzah Yehuda è forse il più tipico fallimento israeliano di tutti. È un fallimento come unità militare, inaffidabile per svolgere qualsiasi missione oltre la polizia in Cisgiordania. Fallisce le sue reclute fornendo loro così tante opportunità di esprimere i loro peggiori istinti.

Ed è un abietto fallimento nell’aprire l’autonomia Haredi. Invece è riuscita negli ultimi due decenni a stabilire, questa volta all’interno dell’Idf, un’altra autonomia senza legge”.

Così Pfeffer.

La giustizia nello “Stato dei coloni”

Emblematica della giustizia nello “Stato dei coloni”.

“Un rapporto pubblicato da Human Rights – scrive Michela Perathoner inviata di Unimondo in Palestina– dimostra con chiarezza la discriminazione perpetrata da Israele nei confronti della popolazione palestinese. ‘I bambini palestinesi che vivono in aree sotto controllo israeliano studiano a lume di candela, mentre vedono la luce elettrica attraverso le finestre dei colonii, dichiara a tale proposito Carroll Bogert, vice-direttore esecutivo per le relazioni esterne di Human Rights Watch.

Il rapporto Separati ed ineguali, ultimo di una serie di documenti pubblicati dall’organizzazione per la tutela dei diritti umani sulla questione palestinese, identifica pratiche discriminatorie nei confronti dei residenti palestinesi rispetto alle politiche che vengono invece promosse per i coloni ebrei. Un sistema di leggi, regole e servizi distinto per i due gruppi che abitano la Cisgiordania: in poche parole, secondo Human Rights Watch le colonie fiorirebbero, mentre i palestinesi, sotto controllo israeliano, vivrebbero non solo separati e in maniera ineguale rispetto ai loro vicini, ma a volte anche vittime di sfratti dalle proprie terre e case.

‘E’assurdo affermare che privare ragazzini palestinesi dell’accesso all’istruzione, all’acqua o all’elettricità abbia qualcosa a che fare con la sicurezza’, spiega ancora Bogert. Perché il problema, come sempre, è la sicurezza, e le motivazioni indicate dal Governo israeliano qualora si parli di discriminazioni o trattamenti differenziati tra coloni e palestinesi residenti in Cisgiordania, vi vengono direttamente o indirettamente collegate.

Il rapporto, insomma, identifica pratiche discriminatorie che non avrebbero ragione di esistere neanche in base a questo genere di motivazioni. Come denunciato da Human Rights Watch, infatti, i palestinesi verrebbero trattati tutti come dei potenziali pericoli per la sicurezza pubblica, senza distinguere tra singoli individui che potrebbero rappresentare una minaccia effettiva e le altre persone appartenenti allo stesso gruppo etnico o nazionale. Atteggiamenti e politiche discriminatorie, insomma. ‘I palestinesi vengono sistematicamente discriminati semplicemente sulla base della loro razza, etnia o origine nazionale, vengono privati di elettricità, acqua, scuole e accesso alle strade, mentre i coloni ebrei che vi abitano affianco godono di tutti questi benefici garantiti dallo Stato’, ha dichiarato Bogert. Il risultato ottenuto dalle politiche discriminatorie di Israele, che secondo Hrw renderebbero le comunitá praticamente inabitabili, sarebbe, insomma, quello di forzare i residenti ad abbandonare i loro paesi e villaggi.

Secondo l’analisi realizzata da Human Rights Watch sia nell’area C che a Gerusalemme Est, la gestione israeliana prevederebbe in entrambe le zone generosi benefici fiscali e di supporto a livello di infrastrutture nei confronti dei coloni ebrei, mentre le condizioni per i locali palestinesi sarebbero tutt’altro che vantaggiose. Carenza di servizi primari, penalizzazione della crescita demografica, esproprio di terre, difficoltà amministrative per l’ottenimento di ogni genere di permessi: vere e proprie violazioni dei diritti umani, in quanto si tratterebbe di discriminazioni effettuate solo ed esclusivamente sulla base di un’appartenenza razziale ed etnica. Tutte misure che, secondo quanto denunciato da Human Rights Watch, avrebbe limitato, negli ultimi anni, l’espansione delle comunità palestinesi e peggiorato le condizioni di vita dei residenti”.

Così l’inviata di Unimondo.

Ricapitolando. I coloni in armi agiscono in Cisgiordania come milizie paramilitari per le quali tutto o quasi è concesso. Elementi ultraortodossi e razzisti entrano nell’Idf e si rendono responsabili di numerosi episodi di violenza nei confronti di civili palestinesi. Mele marce? Non si direbbe visto che costoro, i coloni in armi e/o in divisa, godono di sostegno ai vertici governativi e militari dello Stato ebraico.