La crisi Ucraina-Russia spiegata in tredici punti e ricordiamo: alleati della Nato sì ma senza l'elmetto

Arturo Scotto

13 Febbraio 2022 - 16.22

Forse andrebbero messe un po’ di cose in ordine su Ucraina e dintorni.

1) Lo capisce anche un bambino che Putin non accetterà mai l’adesione dell’Ucraina alla Nato perché a 650 km da Mosca. Chi lo pensa e agisce in questa direzione non conosce la storia nè la geografia.

