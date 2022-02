Ucraina, il consigliere per la sicurezza di Biden: "La Russia può iniziare l'invasione in qualsiasi momento"

globalist

6 Febbraio 2022 - 17.02

Ucraina e Russia? Le possibilità di guerra sono evidenti anche se Mosca continua a parlare di isteria dell’Occidente.

Le forze militari russe possono invadere l’Ucraina “in qualsiasi momento”. E’ quanto ha detto il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervistato da Fox News. “Quello che posso dire è che noi stiamo a guardare, in qualsiasi momento, la Russia può avviare un’azione militare contro l’Ucraina – ha detto – o può succedere tra un paio di settimane, o la Russia può decidere invece di intraprendere la via diplomatica”.

“La questione chiave – ha aggiunto il consigliere di Joe Biden – è che gli Stati Uniti devono e sono preparati ad ogni emergenza, in pieno accordo con alleati e partner”. “Se dovesse scoppiare la guerra, vi sarà un enorme costo umano per l’Ucraina – ha concluso – ma noi crediamo che sulla base della nostra preparazione e della nostra risposta avrà anche un costo strategico per la Russia”.