La Russia sta aumentando le truppe al confine con l'Ucraina: le immagini satellitari

globalist

2 Febbraio 2022 - 17.41

Preroll

La Cnn riporta che sono emerse nuove immagini satellitari che mostrano un rafforzamento della presenza russa al confine con l’Ucraina. Le immagini sono state raccolte dalla società Maxar che specifica che questo dispiegamento “riflette un aumentato livello di attività e prontezza”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Maxar ed altre società che forniscono immagini satellitari da diversi mesi registrano segni del posizionamento militare russo a breve distanza dal confine ucraino. Nella maggioranza dei casi però si osservano “poche unità abitative vicino ai dispiegamenti, cosa suggeriva che queste unità erano pre posizionate, come avanguardie”. Ma nelle ultime due settimane si è assistito a “diversi significativi nuovi dispiegamenti militari in particolare in Bielorussia”.

Middle placement Mobile

“Inoltre, accampamenti per le truppe ed altri alloggi sono stati avvistati quasi in ogni luogo di dispiegamento in Bielorussia, Crimea e Russia occidentale – si aggiunge da Maxar – cosa che suggerisce che queste unità ora sono accompagnate da truppe e hanno aumentato il loro livello di prontezza”.

Dynamic 1

Vengono anche messe a confronto le immagini satellitari, scattate a settembre e a fine gennaio, dello stesso campo militare di Novoozerne in Crimea, registrando un significativo aumento dell’attività, con la costruzione di un’area per le tende militari.

Altre immagini mostrano due zone di addestramento in Russia, a Pogonovo e Persianovsky, rispettivamente a 220 e 50 chilometri dal confine ucraino, con i crateri che dimostrano l’attività di addestramento Mentre nella zona di addestramento di Osipovichi, nel centro della Bielorussia, le immagini mostrano il dispiegamento di un sistema missilistico a corto raggio Iskander.