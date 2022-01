globalist

28 Gennaio 2022

La Danimarca ha inviato quattro aerei da caccia in Lituania, in seguito all’appello di Vilnius per una maggiore presenza della Nato nella regione date le tensioni fra Russia e Ucraina.

I quattro apparecchi pattuglieranno lo spazio aereo baltico fino al primo aprile 2022, insieme ad altri quattro caccia polacchi dispiegati nella stessa base lituana dallo scorso dicembre.