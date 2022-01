Gli Stati Uniti avvertono la Russia sull'Ucraina: "Se sceglie lo scontro ci saranno estreme conseguenze"

globalist

10 Gennaio 2022

Iniziano i colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Russia, per tentare di disinnescare la crisi dell’Ucraina. Alla vigilia il segretario di Stato americano Antony Blinken ha messo in guardia Mosca dai “rischi di uno scontro”, ove il dialogo e la diplomazia dovessero fallire. Blinken ha quindi ribadito che in caso di scontro e di aggressione all’Ucraina la Russia andrebbe incontro a “enormi conseguenze”.

Ue: “Qualsiasi aggressione all’Ucraina avrà costi altissimi per Mosca – “Il dialogo è d’obbligo, ma lo sono anche la deterrenza e la determinazione attraverso un fermo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Qualsiasi ulteriore aggressione contro l’Ucraina avrà enormi conseguenze e gravi costi per la Russia. Stiamo coordinando strettamente il nostro approccio con i partner transatlantici e altri partner che la pensano allo stesso modo. Non c’è sicurezza in Europa senza la sicurezza dell’Ucraina”. Lo ha scritto l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, in vista dei colloqui con la Russia della prossima settimana.

“Nulla sarà discusso sulla sicurezza in Europa senza gli europei. Abbiamo concordato con gli Stati Uniti e i nostri partner che tali discussioni proseguiranno in coordinamento e con la partecipazione dell’Ue. Inoltre, non dovrebbero esserci limiti all’indipendenza dell’Ucraina o al suo diritto di determinare le sue scelte di politica estera. E, naturalmente, qualsiasi discussione sull’Ucraina deve richiedere che l’Ucraina sia al tavolo”, ha proseguito. Infine, ha concluso: “L’Ucraina può essere certa che continueremo a sostenerla politicamente, diplomaticamente ed economicamente”.