Trekking: il cammino di Santa Sinforosa da Roma a Tivoli il selvaggio anello mancante del turismo lento Trekking: il Cammino di Santa Sinforosa da Roma a Tivoli, il selvaggio anello mancante del turismo lento.

17 Gennaio 2025 - 15.22 Tivoli

ATF

di Giuliano Santoboni

Il nome completo è Cammino di Santa Sinforosa, San Getulio e dei Sette Figli Martiri. Un po’ lungo, ma capace di descrivere la storia bimillenaria della tradizione cristiana tra Tivoli e Roma. Storia affascinante che racconta di personaggi e circostanze mitici come l’Imperatore Adriano, i primi papi della Chiesa, le aperture di Costantino, le reliquie in pericolo e le feroci invasioni barbariche.

L’idea

Il sedime dell’acquedotto nei pressi della Riserva dell’Aniene

La “trovata” semplice e immediata dell’Associazione Variante Cimina della Via Francigena (si, tutti nomi lunghi…) è quella di utilizzare, dopo mille e infruttuosi progetti che si sono succeduti per decenni, parte di una risorsa logistica e urbanistica mai veramente sfruttata, il sedime dell’acquedotto dell’Acqua Marcia lungo circa 18 km e largo una decina di metri che dalle pendici di Tivoli corre dritto dritto verso Roma facendosi largo tra campi, palazzi, strade, ferrovie e raccordo anulare. E fungendo così da mezzo di connessione e mobilità tra i quartieri anche per i cittadini che ci abitano.

Il cammino è attualmente molto selvaggio, completamente da allestire con segnaletica e sistemazione dei punti difficili. Nonostante questo, ha ottenuto dal Ministero del Turismo l’inserimento nel Catalogo dei Cammini Religiosi d’Italia. Non mancano neanche gli apprezzamenti di Città Metropolitana, IV Municipio di Roma, Comune di Guidonia Montecelio e Comune di Tivoli che hanno deliberato il proprio appoggio ed interesse a vederlo crescere e diventare famoso nel panorama degli itinerari turistici, magari investendoci anche un po’ di risorse.

Il percorso

Un tratto nella zona di Settecamini

Riuscire ad andare a piedi o in bici da Roma a Tivoli e viceversa, in tutta tranquillità e sicurezza va ad unire sul serio due mondi importantissimi per quanto riguarda il turismo, ed in particolare quello lento fatto da cammini e trekking. Alla capitale si attestano numerosi itinerari laici e religiosi, basti pensare alla via Francigena, al Cammino di Francesco o quello di Hasekura, e anche Tivoli non è da meno grazie ai numerosi sentieri di Monte Catillo, la Via dei Lupi, il Cammino Naturale dei Parchi o quello della Sibilla. Beh, un percorso a piedi che unisse questi due mondi davvero non c’era, ed ecco che i numerosi escursionisti romani che vogliono andare a fare trekking vari verso l’Abruzzo o il centro Italia, potrebbero comodamente partire direttamente con lo zaino da casa, prendendo un bus o una metro e mettendo gli scarponi sul terreno da subito. E la cosa vale anche “contromano”, per tutti i pellegrini giubilari diretti alla capitale, ad esempio.

Il percorso è sicuramente originale e in tutta la sua lunghezza offre perle di bellezza alternate e contesti urbani periferici da riqualificare che spesso offrono contrasti interessanti che fanno parte dell’esperienza.

Il passaggio sotto il GRA

Ci si immerge quasi subito nella Riserva Naturale dell’Aniene, fiume selvaggio ed impetuoso in quel tratto, e si prosegue passando con un po’ di difficoltà per via di Tor Cervara e la zona commerciale e industriale della via Tiburtina, provando il brivido di avventurarsi sotto il Grande Raccordo Anulare in una nicchia creata apposta per l’acquedotto.

È a Setteville di Guidonia, nei pressi del Centro Agroalimentare Romano che si incontrano i resti della Basilica Paleocristiana di Santa Sinforosa, eretta nel IV Secolo a seguito delle aperture alla cristianità e ai primi papi e vescovi voluta da Costantino per poi essere abbandonata verso l’VIII Secolo a causa della traslazione delle reliquie nella chiesa di Sant’Angelo in Pescheria al Portico d’Ottavia per proteggerle dalle invasioni dei barbari. Proprio qui dovrebbe sorgere il Parco Archeologico Lineare dedicato alla protomartire.

Passando sotto la ferrovia, si passa poi tra i quartieri di Villalba e Villanova sulla Via dei Fili, un’affascinante lingua di travertino sospesa a strapiombo su due cave gigantesche con coloratissimi laghi di acqua sulfurea sul fondo.

Ci si immerge poi in chilometri di campagna romana, con panorami su valli e colline ma anche palazzoni sullo sfondo e treni che tagliano i campi fino a Bagni di Tivoli, a poca distanza dalla chiesa di Santa Sinforosa, che contiene sculture e pitture dedicate alla patrona Tiburtina, oltre alle sue reliquie posizionate sotto l’altare maggiore.

Un tratto del Clivio Tiburtino

Si attraversano poi borgate e quartieri fino alla Centrale dell’Acquoria, lo storico stabilimento idroelettrico che produsse l’energia per far accendere le prime lampadine di Roma sin dal 1892. Da li si sale per l’unica vera pendenza di tutto il tratto prendendo il bellissimo “Clivio Tiburtino”, una antichissima strada lastricata romana che in poche centinaia di metri conduce ai muraglioni di Villa d’Este e al Duomo, che contiene gli affreschi del martirio della Santa ad opera dell’Imperatore Adriano per punirla della mancata abiura di un cristianesimo nascente ed osteggiato.

Le prospettive

Il cammino attualmente è percorribile con tanto spirito di avventura e adattamento, visto che sono ancora in itinere gli accordi tra l’Associazione, il Comune di Roma ed Acea, proprietari effettivi del sedime di sentiero.

L’ambizione degli organizzatori, con buona pace delle amministrazioni incontrate lungo il tragitto, è quello di farlo diventare una gran bella passeggiata adatta a tutti i camminatori, e che possa portare possibilità e sviluppo nell’intera fascia tra Roma e Tivoli troppo spesso usata dalle migliaia di turisti che affollano i due centri come mero collegamento da fare in bus o in auto, ignorando tutte le bellezze che si trovano nel mezzo.

